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書店租不起這裡！建弘書局熄燈倒數28天　房東開價月租60萬招商

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▲▼謝謝45年來的支持！台北重慶南路老書店「建弘書局」熄燈倒數（圖／記者林育綾攝）
▲建弘書局重南店，確定在9月30日熄燈。（圖／記者林育綾攝）

 記者林育綾／台北報導

台北重慶南路45年的老書店「建弘書局」重南店5月宣布即將熄燈，9月30日結束營業，原因是租約到期、房屋改建，如今卻有媒體報導其實房東目前沒有改建計畫，單純是「不想再租給書店」，更在店門口貼上招租廣告，月租開價60萬元。今（2）日《ETtoday新聞雲》電洽確認時，店員表示因3樓屋頂會漏水，書本時常因此淋濕，房東應該會改建。而房東委託的連絡人林先生則透露，「書店已經租不起了。」

重慶南路曾是台北繁華的書街，全盛時期多達上百間書店，如今建弘宣告熄燈後，未來整條路僅剩不到10間。建弘書局原本在重慶南路也有2間門市，位於一段63號的「總店」已在2016年熄燈，剩下這間位於41號的「重南店」也在5月1日當天貼上了大張海報告示寫著「結束營業」，並說明原因是「租約到期、房屋改建」，在結束前全館79折起。

 ▲▼謝謝45年來的支持！台北重慶南路老書店「建弘書局」熄燈倒數（圖／記者林育綾攝）
▲在台北重慶南路陪伴讀者45年的「建弘書局」熄燈倒數。（圖／記者林育綾攝）

請繼續往下閱讀...

近日有媒體報導，房東短期內其實沒有改建計畫，3層樓約200坪現正招租中，月租開價60萬元，等於一年就要價720萬元；而建弘書局員工透露，不清楚之前的每月租金，書店會關就是「房東不想再租給我們」。

不過今（9/2）日下午《ETtoday新聞雲》電洽建弘書局重南店，店員表示，房東應該會改建，因3樓屋頂會漏水，書本時常因此淋濕，只是建弘書局確認不會續租，也如之前宣告，會在9月30日結束營業。

記者同時洽詢房東委託的連絡人林先生，他表示目前房東人在國外，由他代為處理招租事宜，並未回應目前建弘書局的租金，但直說「書店已經租不起了！」還說「我們這位置這麼好，如果這裡開書店做不下去，全台大概沒有一間書店做得下去。」不過他並不排斥未來其他書店有興趣承租，更說「60萬還可以談，看是要做什麼行業」。至於房屋到底有沒有要改建？林先生則說，看之後承租的業者是誰、有什麼需求、雙方怎麼談。

林先生也透露，原本有旅館業者想承租2、3樓，但剛好近日取消中國大陸自由行而作罷，加上這棟樓也不適合只租2、3樓，因為仍必須從1樓進出，最好還是整棟3層樓一起租。

▲▼謝謝45年來的支持！台北重慶南路老書店「建弘書局」熄燈倒數（圖／記者林育綾攝）
▲陪伴大家45年的建弘書局重南店即將熄燈，消息一出讓許多老顧客萬般不捨。（圖／記者林育綾攝）

陪伴大家45年的建弘書局重南店即將熄燈，消息一出讓許多老顧客萬般不捨，紛紛在粉專留言「天啊～書街的回憶，謝謝這些年的陪伴，我也在那裡買過很多書！」「謝謝這間重慶南路陪伴我生活的實體書店，感到不捨，但生無不死，合會當離，感謝有建宏書店。」「陪伴我讀書時期最重要的書店，謝謝你們，我很難過！

未來建弘書局在台北的實體門市僅剩「大直北安店」，也會繼續經營網路書店。而建弘書局重南店除了感謝客人們的支持，更提醒顧客，有空可以把握結束營業之前「回來看看」，並表示目前照樣會進貨新書，如架上沒有要的書，可以詢問現場門市人員，也說「看到客人找到自己想要的書，那種快樂是一種動力。


▲重慶南路建弘書店即將熄燈，老顧客十分不捨。（影／陳家豪拍攝）

建弘書局（重南店）
地址：台北市重慶南路一段41號
電話：02-2388-1351
營業時間：10:00-21:30
2019年9月30日結束營業

謝謝45年來的支持！重慶南路老書店「建弘書局」熄燈倒數

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