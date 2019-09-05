岳母一見必問「受洗沒？」　他娶外國正妹「婚後生活煎熬」：別想得太美好

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫negativespace）

網搜小組周亭瑋／綜合報導

不論是溫柔甜美日本妹還是金髮碧眼的歐美妞，許多台灣男生都莫名憧憬，尤其在征服外國正妹後，似乎搖身一變成了人生勝利組。然而，一名人夫卻揭開背後的難處及煎熬，直言「別想得太美好。」

男網友在論壇「mobile01」發文，以過來人身分講述經歷，他透露，老婆是愛爾蘭混血，因為來台灣讀書，兩人才會認識進而相戀，不過交往是一回事，當真正進入婚姻後，碰到的問題遠比想像的多。

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他表示，不管娶東南亞還是歐美的，磨合期都會很長，特別是跟娘家，「我岳母純愛爾蘭人，雖然岳父是台灣人，但很多觀念跟台灣人其實都不太一樣了。他們宗教觀念超重，像Saint Patrick's Day，我老婆一定要回娘家參加活動，每年...沒有一年落下的，其他在台灣上教堂什麼的，更不用說了......。」

▲他直言，畢竟文化背景不同，彼此需要很長的磨合期。示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫pixabay）

更頭痛的是，岳母只要一見他，就會問「你要受洗沒？」而他也只能尷尬地笑笑，不禁心想「我父母基本沒在拜拜，我家是根本沒宗教信仰的。」

雖然原po和老婆結婚多年，但他沒為此做什麼改變，好的是妻子也不太介意，「我這個人討厭被逼，當然人家長輩，我自然乖乖聽訓，也許哪天時間到了，我就受洗，但也有可能不會，這得看緣分，而這只是其中一個小矛盾點，還有個更大的麻煩，小孩要不要受洗...。」

他強調，其實都是一些小事，即使要跟著他們過一些節日，也不會排斥，就像過中秋節一樣，不過他很不喜歡一直被強迫的感覺。

▲很多男生也超愛日本妹。示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫pakutaso）

事實上，網上不乏類似討論，甚至不少男生認為，娶外國女子為妻的台男很厲害，「一般來說，台男會考慮到語言跟文化的差異，而對異國戀打退堂，尤其是能娶到歐美日女性的，對大部分台灣男人來說，那些是高不可攀的。」

對此，網友們紛紛表示，「個人經驗，交往外國女生沒比較難，也沒比較帥或值得值得炫耀的就是了」、「即使是同種華人在西方長大，觀念差距就相當大，相處時常不小心踩到對方的線，文化差異不是對錯的問題，如果雙方能夠互相尊重就還好」、「不是台男強，是有太多難的因素」。

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