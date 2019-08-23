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粗工1天2500超心動！同行揭內幕「搬幾10公斤玻璃門爬8樓」　真實待遇曝光

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▲▼工人,粗工,建築工人,建築商。（圖／取自Pixabay）

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者周亭瑋／綜合報導

從報紙上經常可見「粗工1天2500」的徵人廣告，許多人會覺得，雖然得付出大量勞力，但薪資還算優渥，也沒什麼門檻，於是瞬間燃起鬥志；然而，這些辛苦人的實際待遇，並沒有招聘文上的豐厚，也有知情網友感嘆，「別幻想的太美好。」

網友日前在報紙上看到招聘廣告，好奇上論壇mobile01發文討論，「做粗工1天2500元，價錢很高耶，但工作內容是什麼，1天2500元應該算高了吧？」

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▲▼工程,工地,工人,工安,勞檢,職場安全,派遣工,臨時工,鷹架,一例一休,勞基法,工時,勞保,過勞。（圖／記者李毓康攝）

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者李毓康攝）

對此，相關行業的朋友解釋，人力派遣的粗工一般沒固定工作內容，通常老闆說什麼就做什麼，勞力搬運是最基本的，包括工地拆除、搬砂、搬水泥、搬磚；另外，2500元的價碼，已經是師傅的等級了，或是專門打石工，如果只是一般的搬運工，並不會有這樣的行情，而且人力仲介也會抽成，「粗工每日領現1200，週領1300，有的還1100」。

一名請過人力公司的大哥，就透露5-6年前雙北的行情，粗工1人2000，但公司抽成加上勞健保，實領僅1000-1200元，還沒有附便當，內容就是勞力活、搬重物；至於打石工有3000，工具得自備（鴨頭仔之類的），不過有的包商會提供；然後技術工才有3000以上的行情。

▲粗工1天2500超心動！同行揭內幕「搬10公斤玻璃門爬8樓」　真實待遇曝光。（圖／翻攝自mobile01）

▲都是辛苦錢啊。（圖／翻攝自mobile01）

他也提到，「還有一種黑工，以逃逸外勞居多，他們就是接人力公司不想接的派遣，錢又少，受傷後等於廢了。之前看過2人一組，扛一片重70-80公斤走3、4層樓，1天扛差多5-6棧板的量。」

此外，還有網友不禁感嘆，搬運工真的很累，「我看一位大哥，搬幾10公斤的玻璃門，獨自一人從1樓爬到8樓，因為電梯塞不進去，加上我公司是電動門，只能說2500太便宜了！」

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關鍵字：粗工,搬運工,工人,人力公司,勞力,低薪,招聘,mobile01,待遇

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