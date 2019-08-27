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「點餐到吃飽」孩子猛滑30mins手機　他嘆：少請數位保母...反被砲翻

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「4滑手機姿勢」看你的隱藏性格！。（圖／記者李佳蓉攝）

▲ 滑手機示意圖。（圖／記者李佳蓉攝）

記者張嘉晏／綜合報導

用智慧型手機播放影片，已經是大家相當習以為常的事，不少家長也用手機取代玩具，用更生動的聲光安撫孩子不要吵鬧。一名網友就看不下去這樣的情形，建議父母「少請數位保母」，要多給予陪伴。不料貼文一出，卻有一票人覺得他管太多，畢竟每個孩子個性不同，不見得能用同一套教養方式。

一名網友在「mobile01」上發文，他表示自己日前在外用餐時，看到不遠處的一家人從找到座位、點餐到吃完飯，大約半小時的時間內，家長就這樣放任孩子一直玩手機，讓他大嘆不要從小就讓孩子習慣「數位保母」，這個習慣只會害到他們，「父母多陪陪孩子不好嗎？」

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不過他隨後也補充一句，「當然，也可以換各角度想，他家孩子如此那就讓他去，未來我的孩子少一個競爭對手，那不是更好。」

►夜深了...千萬別讓腦公看到

▲▼ 網友覺得原PO管太多 。（圖／翻攝自mobile01）

▲ 許多網友覺得原PO管太多 。（圖／翻攝自mobile01）

然而貼文一出，卻引發兩派網友戰翻，不少人認為原PO管太多，畢竟他也只是看到短短的30分鐘，不能就此斷定對方家長的教養方式有問題，「其他時間你怎知家長沒有管制小孩用3C產品」、「並不是所有小孩都好帶，要好動孩子乖乖的，唯一方法就是找到他感興趣的東西」、「你住海邊？」

原PO隨後也解釋，他覺得穩住小孩的方法很多，畢竟以前的時代也沒有智慧型手機的存在，「方法很多，找不找而已，而不是只是用最現成的方式塘塞。」他也指出，自己當時並沒有上前出聲制止那家人，只是發個文給建議而已，聽不聽無所謂。

肩頸痠痛,疲勞,肌肉痠痛,累。（圖／記者李佳蓉攝）

▲ 有網友擔心小孩從小滑手機，會影響部分身體部位的發展。（圖／記者李佳蓉攝）

不過也有另一派網友站在原PO這邊，認為年紀小的小朋友若常低頭用手機，的確會影響視力和骨骼發展，回家後也可能根本不知道自己這餐吃了什麼，「我出門孩子再吵我也不會給手機」、「我家吃飯一定是坐在一起吃，手機、平板電視全部都關掉」、「多看看大自然風景更好不是嗎」。

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關鍵字：滑手機,視力,mobile01,數位保母

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