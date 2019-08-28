學經歷都達標！機伶妹面試過關...甜笑問2點「有三節禮金嗎」　結局秒逆轉

▲原本面試一切順利，沒想到結局大轉。示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫pakutaso）

記者周亭瑋／綜合報導

一名年輕妹子昨到一間傳產公司面試，不僅學經歷符合要求，反應快、對工作也有熱情，正當她差不多通過面試時，主管照例詢問，「有沒有進一步想了解的」，沒想到在她回答時，剛好傳進老闆耳裡，瞬間結果逆轉，這讓身為主管的他不禁感嘆，「其實找工作沒那麼難，就怕你抓錯重點、踩到地雷。」

網友在論壇「mobile01」發文表示，昨天幫公司面試一個行銷人員，對方是個年輕的小女生，學經歷都符合要求，反應也還算機伶，對他們這份工作蠻有熱情，「本來打算結束後跟老闆回報一下，就可以請人資通知上班，但偏偏就發生個意外。」

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▲妹子最後問了三節獎金和加班問題。示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

當時，他照慣例詢問，「對我們公司有沒有什麼想了解的？」而妹子聞言立刻天真無邪地問，「每天都能準時下班嗎？請問有沒有三節禮金？」當這2個問題拋出時，剛好被一旁的老闆聽到，所以也就沒了後續發展。

原po感嘆，「其實，我是覺得有點可惜的，雖然常聽到工作難找，但以公司的角度要找合適的人也並不容易。有些公司文化，尤其是傳產，又格外在乎一些小細節，所以有時候只能眼睜睜看著合適的求職者被放生。」

▲對於職場潛規則，原po也不禁感慨。（圖／翻攝自mobile01）

對此，網友們紛紛回應，「唧唧歪歪一堆，鬼島工作難是難在人跟文化，準時下班很難嗎」、「如果為了一丁點自以為的職場潛規則錯過可用的人才，對公司發展不見得是好事，新鮮人之所以是新鮮人，就因為他們涉世未深，有時候多點寬容心對大家都好」、「我反而覺得這女孩問的正確，不要到時候踩雷，浪費自己人生」；而原po也不諱言，「的確是如此，只是有時候老闆的感覺還是最重要的啊！」

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