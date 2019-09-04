　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
新奇 新奇焦點 X 檔案 正妹影片 正妹圖集

去嘉義拜拜！回程憋尿3小時「保特瓶灌滿」爽解脫　深夜神展開...網全笑爛

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲去嘉義拜拜！回程憋3小時「保特瓶灌滿」爽解脫　超勸世神展開...網全壞笑。（圖／翻攝自爆廢公社）

▲憋了3小時的產物本尊。（圖／翻攝自爆廢公社）

記者周亭瑋／綜合報導

高雄一名男網友日前到嘉義拜拜，結果回程碰上大塞車，由於實在憋不住，只好拿空寶特瓶小解，事後他將裝滿尿液的瓶子，忘在自家店外的桌上，怎料夜深人靜時，竟被陌生人給拿走，而他除了同情外，也被戳中笑點，直呼「我來懺悔的。」

「不是屬於自己的飲料真的別亂拿！」男網友在爆廢公社娓娓道來，前幾天他北上到嘉義拜拜，返回的路上遇到事故塞車，加上停車時附近沒廁所，憋了3小時的他，索性抒發在水瓶裡。

▲去嘉義拜拜！回程憋3小時「保特瓶灌滿」爽解脫　超勸世神展開...網全壞笑。（圖／翻攝自爆廢公社）

▲當夜深人靜之時......。（圖／翻攝自爆廢公社）

後來，男網友回到店裡，將裝滿滿的「解脫神器」放在店外圓桌上，結果就這樣被不明人士給偷走。從監視器畫面可見，當時凌晨3點多，一位戴著安全帽的男子突然現身，眼看四下無人，他拿起桌上那瓶「飲料」，左右張望一下，便夾在腋下，接著老神在在地離去。

網友們看完也都笑了，紛紛回應「再偷啊活該」、「超想看他喝下去」、「回甘就像現泡」、「喝下後，他一輩子再也不敢亂拿了」、「說不定是幫忙清理掉」、「求拿走人的陰影面積」、「給這名勇者一個熱烈的掌聲」。

原po還說，那附近真的有不少偷東西的，本來打算隔天上班處理掉，同時也希望對方是拿去倒掉，「我的良心跟我說不能笑，可是我身體不聽使喚，到今天還是一樣」。

►Follow網路流行風向，點我加入官方Line@帳號！

▼衰男拿起瓶子後夾在腋下。（圖／翻攝自爆廢公社）

▲去嘉義拜拜！回程憋3小時「保特瓶灌滿」爽解脫　超勸世神展開...網全壞笑。（圖／翻攝自爆廢公社）

▲去嘉義拜拜！回程憋3小時「保特瓶灌滿」爽解脫　超勸世神展開...網全壞笑。（圖／翻攝自爆廢公社）

ET快訊
4歲孫女伴外公屍「深夜哭喊10hrs」！小腳浸水泡到皺...
老公開車上陽明山偷腥！美艷小三老公「1句話點醒」　正宮抓姦成
林鄭月娥大讓步！　香港正式撤回《逃犯條例》
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 新奇最新 全站最新

去嘉義拜拜！回程憋尿3小時「保特瓶灌滿」爽解脫　深夜神展開...網全笑爛

印度太空人登月漫步？影片曝關鍵「疑點」...網見真相全讚爆！

38元花瓶暴漲至305萬　英國男網拍才知是乾隆御用物

腦死媽媽苦撐117天　開心迎接健康寶寶出生...結局有洋蔥

洗完水管湧出濃稠「巧克力泉」　透明≠乾淨...地方媽媽嚇傻！

她第一天上學...癌末爸爸不想錯過 坐救護車參加幼女開學典禮：圓夢

里長阿公不帶牠出門...鬆獅痴等　聽到「你顧家」氣炸狂吠：帶我走

緊急狀況！台中貨車翻覆漏汽油　勇警果斷「揮舞警棍」破窗救人

社會議題、指考題目全都難不倒　突襲實測銀行人員的英文能力！

單身及婚育租金補貼9-2開跑囉 申請「懶人包」看這！最高5000元

《外星女生柴小七》胸肌摸到飽　狂往霸道總裁懷裡鑽...高甜來襲！

小亨堡看「飛飛翔翔」上台哭了　看到孩子生病..自責：我沒照顧好

車內遭警搜出甩棍！稱「用來防身」　他不知觸法遭送辦...最重可罰3萬

沒拔鑰匙車遭竊！司機攔機車狂追　賊沿路緊張連撞...卡紅燈跳車被逮

去嘉義拜拜！回程憋尿3小時「保特瓶灌滿」爽解脫　深夜神展開...網全笑爛

印度太空人登月漫步？影片曝關鍵「疑點」...網見真相全讚爆！

38元花瓶暴漲至305萬　英國男網拍才知是乾隆御用物

腦死媽媽苦撐117天　開心迎接健康寶寶出生...結局有洋蔥

江啟臣：黃之鋒拜會藍營　認為香港不能成「特定政黨」操作選舉工具

水果飯前or後吃？專家揭「2點挑時機」才對...想減肥選這時效果好

你捨得吃它嗎？讓人猶豫！卡哇依「狗來富」　大媽少女心大噴發　　

快訊／黃之鋒「90天內8人以死明志」：撤回條例只是分化手段

遭點名台民黨柯文哲口袋「不分區立委」　呂捷：我貪財又好色！麥相害

世籃賽／布萊奇砍23分12籃板無用　菲律賓延長賽還是輸

中職／修正新秀基本動作　姚冠瑋、李建勳隨隊一軍

不斷更新／羅力、羅里奇「絕好調」　3局統一0：0富邦

Android漏洞的利用價值首度超越iOS　報價較去年飆漲12%

2020總統大選牽動桃市府人事　新任社會局長鄭貴華就職

新奇熱門新聞

花38元買到乾隆瓶　拍賣價暴漲..

腦死媽媽撐117天　生健康寶寶..

憋尿3小時「保特瓶灌滿」深夜神..

印度太空人登月？網見真相全讚爆

日高中妹驚人發育勾魂老司機！本..

很高端　陸男逛上海好市多震撼了

小鮮肉美髮店　女客洗頭不用閉眼..

台灣女崩潰：再也不跟黑人打砲！

醫生推3招變大雕　免手術再次偉..

世界最長單字　189819字母..

一定要請他修圖　保證成功的邪惡..

清水健示範火車便當　女優爽到哭

影／不用開瓶器開酒瓶的6種方法

逼出高手　羊毛氈還原乖乖悠遊卡

更多熱門

相關新聞

想認識超商小姐姐！他取貨撩妹結局噴飯

買網拍的時候，許多人會把取貨姓名改掉，有時還可以惡搞朋友、遠端傳情。一名男網友想認識便利商店的女店員，特地買了網拍，並把2件包裹名稱改掉，希望撩得美人心。但由於最後對方還是無視他，讓原PO只能求救「求認識全家小姐姐的方法」，照片則讓其他網友笑噴，「第一次看到那麼猛的」。

電梯前見「水滴型」側乳辣妹！網：看到乳X

老媽送耳環！妹傻問「為何戴魚油」她心碎

一倒酒「變異綠粉腸」流出！內行解答

女兒寫一半「變鏡像了」專家解答

關鍵字：

尿尿憋尿寶特瓶偷竊現世報勸世塞車爆廢公社

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 韓國瑜 眼霜 柯文哲 柯P 反送中遊行 一芳 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 石虎 颱風即時 登革熱 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 台灣民眾黨 大家來說鬼 具惠善安宰賢

熱門新聞

女歌手演唱會上辣舞　遭煙火彈炸穿水蛇腰

快訊／烏來6歲簡小弟找到了

19歲女喊「想要」！處男勇敢去愛…下場超慘

人妻熱戀同事懷孕　騙綠帽夫「補票」墮胎

具惠善死不離婚「犧牲自己」原因曝光！

即／畜牧場女員工「墜入攪拌機」遭肢解

郭台銘擴編美女幕僚群　劉宥彤遭分權

上海Costco開幕5天「爆退卡人潮」

快訊／國一南下重大車禍！超車不慎追撞2貨櫃車　「打橫衝對道」全線封閉

擲筊「想去爸爸家嗎？」簡小弟回應了

玲玲還會長大最快今轉中颱！全台防2天豪雨

雙颱接力！　玲玲豪雨時間表出爐

外公跌水溝亡　4歲孫女站水中哭整夜

大逆轉！D社爆具惠善「無理狂罵安宰賢」完整對話

辣球友「打進洞」變小三！純情男星偷吃激吻女CEO

更多

最夯影音

更多

洗完水管湧出濃稠「巧克力泉」　透明≠乾淨...地方媽媽嚇傻！

她第一天上學...癌末爸爸不想錯過 坐救護車參加幼女開學典禮：圓夢

里長阿公不帶牠出門...鬆獅痴等　聽到「你顧家」氣炸狂吠：帶我走

緊急狀況！台中貨車翻覆漏汽油　勇警果斷「揮舞警棍」破窗救人

社會議題、指考題目全都難不倒　突襲實測銀行人員的英文能力！

熱門快報

百萬宣傳機會，由你決定！

投票給你最愛的選手，讓他擁有百萬宣傳機會！快快投票，讓你支持的選手紅起來！

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

投稿鬼故事拿1.2萬獎金！

不論是校園鬼話、職人撞鬼、邪門小物、民間魔神仔，還是懸疑的心裡有鬼，都來投稿！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面