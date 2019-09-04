去嘉義拜拜！回程憋尿3小時「保特瓶灌滿」爽解脫　深夜神展開...網全笑爛

▲憋了3小時的產物本尊。（圖／翻攝自爆廢公社）

記者周亭瑋／綜合報導

高雄一名男網友日前到嘉義拜拜，結果回程碰上大塞車，由於實在憋不住，只好拿空寶特瓶小解，事後他將裝滿尿液的瓶子，忘在自家店外的桌上，怎料夜深人靜時，竟被陌生人給拿走，而他除了同情外，也被戳中笑點，直呼「我來懺悔的。」

「不是屬於自己的飲料真的別亂拿！」男網友在爆廢公社娓娓道來，前幾天他北上到嘉義拜拜，返回的路上遇到事故塞車，加上停車時附近沒廁所，憋了3小時的他，索性抒發在水瓶裡。

▲當夜深人靜之時......。（圖／翻攝自爆廢公社）

後來，男網友回到店裡，將裝滿滿的「解脫神器」放在店外圓桌上，結果就這樣被不明人士給偷走。從監視器畫面可見，當時凌晨3點多，一位戴著安全帽的男子突然現身，眼看四下無人，他拿起桌上那瓶「飲料」，左右張望一下，便夾在腋下，接著老神在在地離去。

網友們看完也都笑了，紛紛回應「再偷啊活該」、「超想看他喝下去」、「回甘就像現泡」、「喝下後，他一輩子再也不敢亂拿了」、「說不定是幫忙清理掉」、「求拿走人的陰影面積」、「給這名勇者一個熱烈的掌聲」。

原po還說，那附近真的有不少偷東西的，本來打算隔天上班處理掉，同時也希望對方是拿去倒掉，「我的良心跟我說不能笑，可是我身體不聽使喚，到今天還是一樣」。

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▼衰男拿起瓶子後夾在腋下。（圖／翻攝自爆廢公社）