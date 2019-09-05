機車椅墊縫線大爆開！泡棉炸出「奶棕白菇菇」一家全到齊　4大4小萬人笑爛

▲4大4小「菇菇一家」從機車椅墊中冒出。（圖／翻攝自爆廢公社）

網搜小組／鄺郁庭報導

一名網友日前在臉書《爆廢公社》貼出照片，只見路邊停著一台藍色機車，黑色的椅墊右方縫線卻整個爆開，裡面則有東西炸出來，分別是4大4小的奶棕白色菇菇，讓原PO直呼「這台車是擺多久了？」其他網友也笑噴，「今晚加菜」、「吃菇自已種」、「上路肚子餓可以拔來吃」、「原來這樣也可以養菇。」

這位男網友貼出照片，這台停在路邊的藍色機車乍看車頭、車身感覺並不算很舊，雖然排氣管、避震器的部分有點鏽斑，但也不嚴重。但仔細看看皮椅墊部分，側邊的縫線不僅裂開，露出裡面土黃色的泡棉，還有好幾朵白色菇菇從泡棉中長出來，數一數正好4大4小朵，難怪讓人秒產生一種「這台車被棄置幾年了啊？」的想法。

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►修圖修到厭世！這款CP值很可以

gara gara single, tempat duduk belakang motornya dinaiki cendawan. allahu. pic.twitter.com/j3OnKeQSF2 — gais, ulor gais. (@ali_surabayaa) 2019年9月3日

看到照片後，不少網友都笑翻，「好肥美的香菇菇喔」、「車主記得他有這台車嗎」、「移動農場嗎，哈哈哈」、「再不處理，過陣子要長靈芝了」、「都不用買太空包就能養了」、「好肥，中秋節可以加菜了」、「跟我阿嬤的菜沾板一樣」、「行動好菇道養殖場」、「這叫～夏天種下一台車車～下雨過後收穫很多香菇。」

還有網友直呼，這個「菇菇家族」看起來很不真實，「遠看我以為是玩具」、「這是裝置藝術吧～看起來不像是長出來的」、「看起來像是用針線逢上去的」、「如果是真的菇，就太噁了不舒服」、「我以為是擺娃娃上去。」

不過就有人發現，照片看起來不像在台灣，「以車種看起來泰國或越南」、「好像是菲律賓的車子」。實際查找後，發現原PO文者是推特一名男性用戶「gais, ulor gais.」，這位用戶在3日貼出照片，馬上引起廣大迴響，共得到39849次轉推、23876個喜歡。

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