長腿妹「前扭後搖」撞倒機車　苦主報案驚見三寶竟從身後消失

▲台中長腿妹撞壞別人機車被開罰。（圖／記者陳玉翻攝，以下同）

記者唐詠絮、陳玉／台中報導

台中1名長腿妹8月中旬前往南區洽公，將機車停在紅線，要離開時，因後方有輛休旅車將要駛離，未料她疑不願等候，明明直接倒車就可離開，反而不斷左右轉車頭、前後挪動，隨後撞倒另輛機車，長腿妹只牽起機車就離開，全程都被監視器拍下，警方4日依違反道交條例第62條開罰並吊扣駕照。

▲台中長腿妹撞壞別人機車被開罰。

台中市第三警分局交通分隊調查，8月18日下午3時許接獲報案，一位市民的機車疑遭人撞倒，造成機車後照鏡、車身毀損，警方獲報後調閱監視器，發現是停在市民機車旁邊的1名女子（21歲）在倒車時，碰撞市民機車而肇事。

▲台中長腿妹撞壞別人機車被開罰。

根據監視器畫面，長腿妹將機車停在南區復興路三段的路口紅線處，當時有多輛機車也停在她的機車旁，長腿妹要離開時，遇到後方出路有輛休旅車正要離開，當時她只要等休旅車開走，直接倒車就可離開，且機車左右兩側都還有空間，未料長腿妹卻選擇往前左右挪動車頭、前後移動機車，造成機車打橫在兩輛車的中央，再挪動機車時，就因空間不足，撞倒市民機車。

▲遭撞車主的機車受損。

長腿妹撞倒機車後，將機車牽起，就騎著自己的機車離開，當時被撞的車主也剛好辦完事要牽車，但長腿妹見被撞車主到場也裝不知情，隨後騎機車離開，因被撞車主的車身、後照鏡有毀損，因此報警。

台中市第三警分局交通分隊長蔡興邦表示，長腿妹的行為已違反道路交通管理處罰條例第62條的規定，汽車駕駛人駕駛汽車肇事，無人受傷或死亡而未依規定處置者，處1,000元以上3,000元以下罰鍰；逃逸者，並吊扣其駕駛執照1個月至3個月，今依法告發並函請台中市交通事件裁決處開罰。

▲遭撞車主的機車受損。

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