去年137大專生車禍亡！教部籲「管制新生騎機車」惹議急澄清

▲教育部呼籲各校，加強學生特別是新生的交通安全教育，並將機車騎乘安全教育視為重點。（圖／記者林鼎智攝）

記者崔至雲／台北報導

教育部昨（3日）公布107年校安事件統計資料，「意外事件」占總體校安通報事件的13.5%，「意外事件」中又以「交通事故」占62%，其中大專學生交通事故死亡人數最多，107年就高達137名，呼籲各校加強學生交通安全教育。但對此外界誤會是限制新生騎機車。教育部今（4日）特別澄清，「絕對沒有」，只是呼籲學校重視安全宣導，降低發生事故的風險。

根據統計，107年共有137位大專校院學生因交通事故死亡，教育部特別呼籲各大專校院，新學年度開學在即，請務必加強學生交通安全教育，並採適當管制措施。

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教育部也為此在8月7至9日辦理「108年度交通安全巡迴教育種子教官培訓」活動，現特別再對學校、家長及同學提出呼籲：

(一)加強學生特別是新生的交通安全教育，並將機車騎乘安全教育視為重點。

(二)規劃限制措施，以減少新生使用機車頻率。例如部分大專校院即限制一年級新生車輛進入校區(不發機車停車證)，並於寄發新生入學通知書時告知學生家長要求暫緩為子弟添購機車，深獲家長好評，有效降低交通意外事故。

(三)繪製學校周邊危險道路路線圖宣導週知，並建立校園交通安全網站溝通平台，鼓勵學生反應學校周圍危險地段，提醒學生注意安全及尋求設施改善。

(四)製作交通事故學生案例之教案，提供教師採用以加深宣教效果。

(五)將交通安全教育相關議題納入課程規劃並開設相關課程。

(六)輔導學生設立交通安全相關社團，協助推廣校園交通安全宣導活動及服務工作。

▲教育部澄清，絕對沒有限制大專生騎機車，是呼籲各校重視對大一新生的交通安全宣導，降低發生機車事故的風險 。（圖／教育部提供）

但該培訓課程內容出來後，有媒體報導「教育部鼓勵大學限制新生騎機車」，引起外界誤會。教育部今天凌晨特別在臉書上發文澄清，「絕對沒有」限制，只是呼籲學校重視安全宣導，以降低新生機車事故之風險，以避免憾事發生。



教育部說明，校安中心每每接到同學發生交通事故，值勤同仁們均心痛不已，一位學生的過世，就是一個家庭的不幸，也是國家人才培育的損失，教育部深知校園交通安全重要性，因此，教育部呼籲各校儘速完成，「學生交通安全教育」、「繪製學校周邊危險道路路線圖宣導週知」、「建立校園交通安全網站溝通平台」、「製作各校交通事故學生案例之教案」，期盼以更積極交通安全教育與相關規劃，減少學生交通意外事故。