　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

台鐵228連假車票賣出5.2萬張　長途自強號仍有空位

▲▼台鐵,EMU3000型新自強號。（圖／台鐵公司提供）

▲台鐵228連假加開84班次。（圖／台鐵公司提供）

記者李姿慧／台北報導

台鐵228連假加開84班次，今天(27日)凌晨0時起開放訂票，截至上午9時已賣出5.2萬張車票，目前長途自強號、新自強號等仍有空位。

台鐵今開賣228連假車票，截至上午9時止，總計完成3萬703筆、5萬2,117張訂票，訂票過程順利。台鐵公司提醒，旅客完成訂票後，須於2日內至台鐵各售票車站及便利超商取票；或利用「網路信用卡付款購票系統」及台鐵e訂通APP付款購票。逾期未取之車票，將於1月29日上午9時重新釋出。

[廣告]請繼續往下閱讀...

根據統計，台鐵東部幹線車票台北往花蓮、台東方向，2月26日至2月27日長途自強號各時段仍有餘位；台東、花蓮往台北方向，3月1日長途自強號各時段仍有餘位。

西部幹線車票部分，台北往高雄方向包括2月26日至2月27日，長途自強號各時段仍有餘位；高雄往台北方向，3月1日長途自強號各時段仍有餘位。南迴線車票預訂方面，高雄往台東方向包括2月26日至2月27日，長途自強號各時段仍有餘位；台東往高雄方向，3月1日長途自強號各時段仍有餘位。

台鐵也規劃在2月26、27日及3月1日加開實名制列車，將於1月28日凌晨0時起開放設籍於花蓮縣、台東縣之現住人口與國民身分證統一編號第1碼為U或V及上開兩者之配偶與直系血親1親等國民訂票。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

01/25 全台詐欺最新數據

更多新聞
354 1 7355 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
川普突關稅開鍘南韓！　旅美教授示警：這一刀砍給台灣看
卓榮泰稱「台灣101」　蔣萬安酸爆：我是台灣市的市長嗎？
快訊／新台幣改版　12款主題開放網路票選
台塑四寶爆量反攻遇殺兵　2檔翻黑
曹西平今告別式　發送「醜八怪紀念哨子」...小S、胡瓜送花致
快訊／歐陽榕病逝　相驗結果出爐

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

今入夜2地雨變大　周四清晨「最冷剩10度」

中國喊日本危險「旅日達人認證」！一票秒懂原因：超可怕

中南部霾害嚴重「空氣奇差無比」　環境部：雲嘉南達紅色警示

台鐵228連假車票賣出5.2萬張　長途自強號仍有空位

亮紅色警示！粉專點名「這些區域」最好別出門：空氣奇差無比

高鐵228連假加開80班「1/29開搶」　團體票上限放寬至30張

快訊／09:04東部海域規模4.2地震　震度1級「新北有感」

今晚雨加大！　「下最多」地區曝

2波變天！　冷空氣接力

越晚越冷！　剩11℃時間曝

守護台灣海岸線！吳汶芳探訪桃園蘆竹防風林 見證中華電信植樹成果

Lulu誓詞淚崩喊話：最怕沒有你　陳漢典告白「想和妳生活一輩子」

金宣虎收到台灣禮物「有準備」！　弄壞四葉草...被高允貞念20分鐘

霍諾德爬101為何沒在怕？　醫師揭密：他的「杏仁核」跟凡人不一樣

Lulu誓詞淚崩喊話：最怕沒有你　陳漢典告白「想和妳生活一輩子」

張員瑛直播被打斷⋯中文喊：等一下～　點4杯手搖「好喝到開翻譯機查」

凌晨快速道路上事故 中和警迅速到場處置

阿金和媽談判想咬抹布進房間　微笑賣萌卻失敗網友笑：太可愛

91分鐘成功登頂台北101！霍諾德今離台　機場與粉絲親切合照

王心凌開唱經典歌〈心電心〉〈睫毛彎彎〉　唱〈當你〉哽咽泛淚..約定：很快會再見！

今入夜2地雨變大　周四清晨「最冷剩10度」

中國喊日本危險「旅日達人認證」！一票秒懂原因：超可怕

中南部霾害嚴重「空氣奇差無比」　環境部：雲嘉南達紅色警示

台鐵228連假車票賣出5.2萬張　長途自強號仍有空位

亮紅色警示！粉專點名「這些區域」最好別出門：空氣奇差無比

高鐵228連假加開80班「1/29開搶」　團體票上限放寬至30張

快訊／09:04東部海域規模4.2地震　震度1級「新北有感」

今晚雨加大！　「下最多」地區曝

2波變天！　冷空氣接力

越晚越冷！　剩11℃時間曝

春節換鈔2／9起跑！　全台455據點Google地圖一鍵查

市心到衛星城鎮　台中5大「生大於死」區出爐　

今入夜2地雨變大　周四清晨「最冷剩10度」

囂張！警車面前2度闖紅燈　高雄機車騎士最重罰4萬+吊扣駕照

山本由伸不投韓國對台灣？韓媒也關注日本隊WBC輪值

中國喊日本危險「旅日達人認證」！一票秒懂原因：超可怕

春節將至！草屯土地銀行、集集農會防搶演練　優勢警力迅速圍捕

黨版軍購條例遭批缺戰略構想　民眾黨團反擊：民進黨蓋國防布躲監督

轟卓榮泰稱「台灣101」敗票草包　楊蕙如：不搞意識形態很困難？

不只會說話還能模擬情緒　通義千問回應AI代打電話質疑

【霍諾德小花絮】在75樓高還能對鏡頭搞笑做鬼臉的那個男人

生活熱門新聞

交通新法上路！1違規荷包秒噴7200元

快訊／8級強風！　今轉雨「下最大」

這天一定要拜「是土地公尾牙！」　易經專家：補財庫大好時機

59歲男得肝癌...一年後「12cm腫瘤」竟全沒了！醫揭三大奇蹟關鍵

小隻「極品護理師」轉戰AV脫了

台北人到屏東夜市吃黑白切　4盤800元

越晚越冷！　剩11℃時間曝

蔣萬安被罵收割功勞　賈永婕「霸氣1句」打臉酸民

工讀妹尾牙抽到大獎！群組喊一句話惹怒老闆

即／02:48屏東近海規模4.6地震　最大震度3級

北極寒潮爆發　鄭明典示警冷空氣外流

來台跳啦啦隊賺翻？三上悠亞新家裝潢2000萬

快摸一下家中延長線　消防員揭2徵兆：和死神拔河

花錢買不到！全球190國家「看見台灣+國旗」

更多熱門

相關新聞

高鐵228連假加開80班「1/29開搶」　團體票上限放寬至30張

高鐵228連假加開80班「1/29開搶」　團體票上限放寬至30張

今年和平紀念日有3天連假，台灣高鐵規劃加開80班次列車，1月29日凌晨0時起開賣車票。此外，即日起高鐵團體票線上訂位每筆上限由20張提高至30張。

台74線「大里一交流道增設匝道」通車　進市區可省20分鐘

台74線「大里一交流道增設匝道」通車　進市區可省20分鐘

春節國道北返車潮最高1.6倍　高乘載時段一次看

春節國道北返車潮最高1.6倍　高乘載時段一次看

自強號列車進南港站冒大量白煙　台鐵緊急疏散安排轉乘

自強號列車進南港站冒大量白煙　台鐵緊急疏散安排轉乘

冬天過一半「台鐵員工禦寒外套」還沒到　2月初全面補齊

冬天過一半「台鐵員工禦寒外套」還沒到　2月初全面補齊

關鍵字：

台鐵228連假車票交通自強號訂票加班車

讀者迴響

熱門新聞

Keanna爆抽大X做愛　陳芳語怒告吞敗

快訊／川普宣布南韓關稅15%升至25％

爆婚禮前1天「被《角頭》男星放鳥」

交通新法上路！1違規荷包秒噴7200元

momo花474元買行李套中百萬　身分曝

25歲替代役是頂大雙學位資優生　醉倒台64遭輾斃

快訊／8級強風！　今轉雨「下最大」

美國退出WHO　川普政府：世衛假裝台灣不存在

帶老婆全裸鬧紅毯！「肯爺崩潰道歉了」

即／川普宣布南韓關稅升至25％　南韓政府回應

離婚過更好！Melody直播「首場狂賺5300萬」

這天一定要拜「是土地公尾牙！」　易經專家：補財庫大好時機

替代役遭丟包亡　司機曾愧疚報警

黃珊珊建議千股改1股　彭金隆回應了

好市多將推出4新制！非會員無法進美食區

更多

最夯影音

更多
守護台灣海岸線！吳汶芳探訪桃園蘆竹防風林 見證中華電信植樹成果

守護台灣海岸線！吳汶芳探訪桃園蘆竹防風林 見證中華電信植樹成果
Lulu誓詞淚崩喊話：最怕沒有你　陳漢典告白「想和妳生活一輩子」

Lulu誓詞淚崩喊話：最怕沒有你　陳漢典告白「想和妳生活一輩子」

金宣虎收到台灣禮物「有準備」！　弄壞四葉草...被高允貞念20分鐘

金宣虎收到台灣禮物「有準備」！　弄壞四葉草...被高允貞念20分鐘

霍諾德爬101為何沒在怕？　醫師揭密：他的「杏仁核」跟凡人不一樣

霍諾德爬101為何沒在怕？　醫師揭密：他的「杏仁核」跟凡人不一樣

Lulu誓詞淚崩喊話：最怕沒有你　陳漢典告白「想和妳生活一輩子」

Lulu誓詞淚崩喊話：最怕沒有你　陳漢典告白「想和妳生活一輩子」

熱門快報

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

乖乖X農會 特殊口味大開箱

乖乖X農會 特殊口味大開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱「農會X乖乖」，試試各種創新口味乖乖

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面