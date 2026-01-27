台鐵228連假車票賣出5.2萬張　長途自強號仍有空位

▲台鐵228連假加開84班次。（圖／台鐵公司提供）

記者李姿慧／台北報導

台鐵228連假加開84班次，今天(27日)凌晨0時起開放訂票，截至上午9時已賣出5.2萬張車票，目前長途自強號、新自強號等仍有空位。

台鐵今開賣228連假車票，截至上午9時止，總計完成3萬703筆、5萬2,117張訂票，訂票過程順利。台鐵公司提醒，旅客完成訂票後，須於2日內至台鐵各售票車站及便利超商取票；或利用「網路信用卡付款購票系統」及台鐵e訂通APP付款購票。逾期未取之車票，將於1月29日上午9時重新釋出。

[廣告]請繼續往下閱讀...

根據統計，台鐵東部幹線車票台北往花蓮、台東方向，2月26日至2月27日長途自強號各時段仍有餘位；台東、花蓮往台北方向，3月1日長途自強號各時段仍有餘位。

西部幹線車票部分，台北往高雄方向包括2月26日至2月27日，長途自強號各時段仍有餘位；高雄往台北方向，3月1日長途自強號各時段仍有餘位。南迴線車票預訂方面，高雄往台東方向包括2月26日至2月27日，長途自強號各時段仍有餘位；台東往高雄方向，3月1日長途自強號各時段仍有餘位。

台鐵也規劃在2月26、27日及3月1日加開實名制列車，將於1月28日凌晨0時起開放設籍於花蓮縣、台東縣之現住人口與國民身分證統一編號第1碼為U或V及上開兩者之配偶與直系血親1親等國民訂票。