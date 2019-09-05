長髮妹防曬反穿風衣搭機車　下襬捲入後輪手臂扭成「麻花捲」

記者黃翊婷／綜合報導

廣東省佛山市順德區林姓女子上月30日中午12時40分搭乘同事的機車外出，為了防止曬傷，她將一件風衣反穿，沒想到風衣下襬太長被捲進車輪，導致她「連人帶衣」也被捲入，左手臂不僅死死卡進機車後輪，甚至還扭轉成麻花捲的樣子，幸好最後送醫急救保住手臂，目前則還在醫院接受後續治療。

▲林女趴在機車上。（圖／翻攝自微博／廣州日報，下同）

根據《南方都市報》報導，警消人員到場時，林女已經倒臥在機車上，左手臂被捲進車子的後輪，整條手臂就像是被強行扭成麻花捲。醫護人員先是替她注射葡萄糖和麻醉藥劑，接著由消防員剪開衣物、手鐲，再緩慢轉動車輪，經過9分鐘才把手臂與輪子分離，隨後緊急將人送往醫院治療。

騎乘機車的李姓同事向警方說明，當時他載著林女要去辦事，因為剛好是正中午，太陽猛烈，對方就拿了一件防曬風衣反穿，只套上衣袖遮住手臂，沒想到風衣的下襬太長，竟然捲進行進中的機車車輪，兩人也因此摔車，他爬起來之後嚇了一跳，趕忙報警求救。

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幸好，林女送醫急救後保住了左手臂，逃過截肢的命運，頭部也因為有按照規定戴著安全帽，所以並沒有受到嚴重損害，目前她則還在住院接受後續治療。

順德警方也提醒，不少民眾為了方便會在騎車或搭車時反穿外套，卻忽略了隨風飄搖的衣服可能會被捲入車輪，希望民眾能謹記教訓，以免發生無法挽回的憾事。