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桃園青埔新地標　桃園會展中心國際展覽會議重要建築

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▲桃園會展中心統包工程招標

▲完工後的桃園會展中心將成為青埔地區國際經貿交流、國際大型展覽暨會議中心的指標性建築。（圖／市府提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園青埔站區內，又有重大建設即將啟動！由經濟部及桃園市政府合作開發，經濟部出資，市府新工處代辦的「桃園會展中心」，4日於桃園區晶悅國際飯店舉行招標說明會。新工處表示，完工後的桃園會展中心將成為青埔地區國際經貿交流、國際大型展覽暨會議中心的指標性建築，歡迎國內外優秀團隊共同參與，打造桃園新地標。▲桃園會展中心統包工程招標

▲▼市長鄭文燦出席桃園會展中心統包工程招標說明會。（圖／市府提供）▲桃園會展中心統包工程招標

經濟發展局副局長黃穗鵬表示，桃園會展中心將規劃約9間會議室及1間多功能集會空間，最大可容納2,000人；展覽館則規劃600個攤位空間，大型活動可容納6,000人，適合舉辦各種演唱會、集會、體育賽事等大型活動，預估每年可創造超過4,000個就業機會，並增加經濟產值達221億元。▲桃園會展中心統包工程招標

新工處指出，桃園會展中心規劃於機場捷運A19站旁，基地規模約2.87公頃，工程預估興建總經費約41億元，總樓地板面積76,120平方公尺，為地上4層、地下2層之建物；定位以會議為主、展覽為輔，全區包括國際會議中心、國際展覽館及相關附屬服務設施等，結合鄰近的機場、捷運及高鐵等交通優勢，完工後將成為青埔地區國際經貿交流、國際大型展覽暨會議中心的指標性建築。▲桃園會展中心統包工程招標

▲桃園會展中心統包工程招標說明會。（圖／市府提供）

該工程為「統包工程」的工程採購案，並以「公開招標」方式辦理，採「最有利標」決標，履約期程採分段里程碑，為吸引優秀廠商投標，投標第一名獲優先議約權不另給付獎勵金，第二名新臺幣80萬元獎勵金，第三名新臺幣50萬元獎勵金，第四名30萬元獎勵金，歡迎優秀團隊踴躍參與。

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