桃園青埔機捷A17領航站週邊　推動原民文化創意園區三大建設

▲鄭文燦指示市府相關單位，推動原民文化創意產業園區建設，把握辦理期程。（圖／市府提供）



記者楊淑媛／桃園報導

桃園市原民局長林日龍14日於市政會議表示，市府辦理機場捷運A17領航站旁、「桃園流行音樂露天劇場暨國際原住民族文化創意產業園區與原住民族文化基金會永久會址新建工程」計畫，總經費約21億元，工程預計分2期進行。其中「國際原住民族文化創意產業園區」獲原民會補助經費約2億元，預計2020年6月開工、2021年6月完工。

市長鄭文燦表示，市府於機場捷運A17領航站旁，推動「桃園流行音樂露天劇場暨國際原住民族文化創意產業園區與原住民族文化事業基金會永久會址新建工程」計畫，由劉培森建築師事務所辦理設計監造，設置包括桃園流行音樂露天劇場、原住民族電視台及國家級原住民族文化創意產業園區三大建設，請相關機關把握辦理期程，讓該園區成為展現桃園原民文化的亮點。

▲原民局報告桃園原民文化創意產業園區三大建設計劃。（圖／市府提供）



鄭文燦說，有關設置財團法人原住民族文化事業基金會永久會址部分，於土地區段徵收之2019年度財務結算前，市府將透過與原住民族委員會簽訂合作備忘錄（MOU），並俟市府取得土地產權後，同意由原住民族委員會依據法規申辦無償撥用程序辦理；另有關都市計畫變更部分，將由文化局及都市發展局協助推動。

▲機捷A17站週邊，將有原民文化創意產業園等三大建設。（圖／市府提供）



原民局長林日龍表示，「桃園流行音樂露天劇場暨國際原住民族文化創意產業園區與財團法人原住民族文化事業基金會永久會址新建工程」計畫，園區入口處及展區皆將設置多媒體互動資訊裝置，室內空間則規劃展覽區、主題商店聚落及選品店等設施，並規劃藝術家、設計師及專業業師進駐，舉辦手作體驗課程、講座及原民文創商品設計競賽=.

未來在此也將舉辦年度定期大型活動與各類主題展演活動，如原住民族國際音樂節、原住民族聯合豐年祭與假日市集等活動，展現桃園的原住民族特色，帶動原住民族的文創發展。