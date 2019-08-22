影／首家星級飯店「華王」11月歇業　高雄市府秒上火線回應了

▲華王大飯店11月將歇業。（圖／翻攝自華王大飯店）



記者柯振中／高雄報導

高雄首家星級飯店「華王大飯店」11月歇業的消息傳出後，許多人感到相當震驚。對於這項消息，高雄市政府、勞工局火速回應，目前薪資均正常發放，後續將追蹤華王處置情況，並提供被資遣勞工就業服務。

高雄市政府指出，華王在高雄已有51年，是相當老牌的國際觀光飯店，內部共有311間房，今年上半年的住房率為37.22％，比去年同期增長了5.31個百分點；住宿人次共3.6萬人，比去年同期成長27％，營收也成長了7.2％。

對於華王歇業的事件，高雄市勞工局也說，8月8日已接獲歇業的消息，9日就立刻派出人員前往了解，進行大量解僱的預警查訪；查訪結果顯示，該飯店目前仍正常發放薪資，是因為長期虧損，所以選擇歇業，預計10月31日會解雇42名勞工。勞工局補充，將持續追蹤華王的處置情況，並關注、提供協助給被資遣勞工。

華王大飯店是由大統集團創辦，開業至今已逾50年，大統集團創辦人過世後，一直由大房長子吳進億經營。不過，雖然2009年曾投入上億資金進行改裝，但由於競爭日漸激烈，觀光客不斷減少，導致經營成本連年上升。業者指出，由於營運、投資風險上升，且地主先前又調漲租金，因此108年11月起將停止營業。

▼華王大飯店所發出的公告。（圖／記者吳奕靖攝）

