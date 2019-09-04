桃園會展中心統包工程招標　鄭文燦：2019完成廠商遴選簽約

▲桃園會展中心統包工程招標說明會，鄭文燦表示，該工程於今年完成廠商遴選和簽約。（圖／市府提供）

記者楊淑媛／桃園報導

興建總經費約41億元、座落在桃園青埔特區內的「桃園會展中心」，4日舉行統包工程招標說明會。市長鄭文燦指出，市府擇定在機場捷運A19站旁設置桃園會展中心，結合鄰近桃園國際棒球場、國際觀光旅館、亞洲‧矽谷創新園區等重要建設能量，未來將積極推動會展產業，成為桃園產業聚落的國際行銷平台。

鄭文燦說，桃園會展中心由經濟部及桃園市政府合作開發，經濟部出資，桃園市政府代辦興建，規劃於機場捷運A19站旁，全區包括國際會議中心、國際展覽館及相關附屬服務設施等，預定今天召開說明會，今年完成統包工程廠商的遴選和簽約，明年就開工，總樓地板面積76,120平方公尺，為地上4層、地下2層之建物，未來定位將以會議為主、展覽為輔。

▲桃園會展中心位在青埔站區、機場捷運A19站旁。（圖／市府提供）

鄭文燦表示，該案為「統包工程」的工程採購案，並以「公開招標」方式辦理，採「最有利標」決標，履約期程採分段里程碑，第一階段35個月(日曆天)，預計2022年10月底優先完成展覽棟，另第二階段41個月預計2023年5月底完成會議棟及全案完成。

▲桃園會展中心統包工程招標說明會。（圖／市府提供）

透過一定條件的資格審查，召開評選會議，聘任11位委員進行公平評選，評選項目包含履約能力、設計完整性、BIM執行計畫、營建管理能力、價格組成之完整性及合理性、創意回饋等，以序位法評選出第一名優秀廠商。

為吸引優秀廠商投標，該案投標第一名獲優先議約權不另給付獎勵金，第二名新臺幣80萬元獎勵金，第三名新臺幣50萬元獎勵金，第四名30萬元獎勵金，歡迎優秀團隊踴躍參與投標。包括經濟部國際貿易局副局長李冠志、市府工務局長賴宇亭、經濟發展局副局長黃穗鵬、新建工程處長曾清祥、航空城總經理許又銘等均一同出席招商說明會。