　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

快訊／台北101死亡意外！工人墜樓「60m高直摔遮陽板」1死1傷

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼101大樓購物中心傳出2名施工工人墜樓意外，1人從頂樓夾層被救下，而1人當場死亡。（圖／記者趙永博攝）

▲101大樓購物中心傳出2名施工工人墜樓意外，1人從頂樓夾層被救下，而1人當場死亡。（圖／記者趙永博攝）

記者趙永博／台北報導

位於台北市信義區的知名地標101大樓，23日凌晨3時許驚傳施工工人墜樓意外。潘姓與李姓2名工人當時正在101北側的購物中心上方，進行吊掛作業，疑似要施作外牆的LED燈，卻不慎從高處墜落，潘男卡在頂樓夾縫中，2個小時後被消防人員以雲梯車救下，而另一名李姓工人則當場從約60公尺高的地方，摔落到北側出入口的遮陽板上當場死亡。

據了解，2名工人疑似是施作101購物中心外牆的LED燈的工程，從101大樓購物中心北側的出入口正上方，以吊籠垂降進行，在進行吊掛作業時，不慎發生意外，造成李姓及潘姓工人當場從吊籠摔落。李姓工人由60公尺高的高處，摔落到北側出入口的遮雨棚當場死亡，而另一名潘姓工人，則是摔落到頂樓夾層待救。

警消獲報後，立即派員前往101大樓進行救援，當他們趕抵現場後，發現摔落遮雨棚的李姓工人已經明顯死亡，立刻在現場拉起封鎖線，並派請鑑識人員到場採證。隨後將死亡的李姓工人，被消防員以雲梯車搬運下樓，並用黑色布幕蓋起。

另一名摔落在101裙樓頂樓夾層的潘姓工人，由於消防人員一開始出動的雲梯車輛由於高度不足，在夾層受困了2個小時，經過了2個小時的救援，最後終於被消防局人員，以72公尺高的「火鳳凰」雲梯車救下，所幸潘男救下後並無大礙。

目前警方已經通知LED維修廠商的相關管理人員，並將潘姓工人及相關人員帶回轄區派出所進行偵訊，整個案情正由警方釐清中，除了要查明吊籠發生意外的原因之外，還要確認101大樓在維修過程中，是否有相關管理上的疏失。

▲▼101大樓購物中心傳出2名施工工人墜樓意外，1人從頂樓夾層被救下，而1人當場死亡。（圖／記者趙永博攝）

▲發生意外的吊籠。（圖／記者趙永博攝）

▲▼101大樓購物中心傳出2名施工工人墜樓意外，1人從頂樓夾層被救下，而1人當場死亡。（圖／記者趙永博攝）

▲警消在現場討論如何將受困人員救下。（圖／記者趙永博攝）

▲▼101大樓購物中心傳出2名施工工人墜樓意外，1人從頂樓夾層被救下，而1人當場死亡。（圖／記者趙永博攝）

▲消防人員待鑑識人員採證完成後，將李姓工人帶下，並用黑色布幕包住。（圖／記者趙永博攝）

▲▼101大樓購物中心傳出2名施工工人墜樓意外，1人從頂樓夾層被救下，而1人當場死亡。（圖／記者趙永博攝）

▲地上留下大片血跡。（圖／記者趙永博攝）

▲▼101大樓購物中心傳出2名施工工人墜樓意外，1人從頂樓夾層被救下，而1人當場死亡。（圖／記者趙永博攝）

▲李姓工人掉到101北側出入口的遮雨棚上當場死亡。（圖／記者趙永博攝）

▲▼潘姓工人受困在101購物中心的頂樓夾層。（圖／記者趙永博攝）

▲▼潘姓工人受困在101購物中心的頂樓夾層，2小時後被警消救下。（圖／記者趙永博攝）

▲▼101大樓購物中心傳出2名施工工人墜樓意外，1人從頂樓夾層被救下，而1人當場死亡。（圖／記者趙永博攝）

ET快訊
「國安局吳宗憲」正面照曝光！走私9800條菸暴利507萬　最
快訊／台北101死亡意外！工人墜樓「60m高直摔遮陽板」1死

關鍵字：墜樓,101大樓,台北,地標,意外,工安

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊／台北101死亡意外！工人墜樓「60m高直摔遮陽板」1死1傷

LINE群組轉傳「蔡送海地45億」…下一秒警察回訊息！70歲辣媽嚇傻罰3萬

近5萬外籍移工失聯產子黑數多　監委要查移民署稱程序完備

竹北警開槍擊斃越南移工　遭判8月　警署聲援：爭取警用槍國賠制度

快訊／臉書預告「內湖捷運站殺人」　高職女學生移送少年法庭

普悠瑪進站前先跳下…女板橋站跳軌亡　警月台找到「署名紙條」

玩具槍大街隨意掃射　1男左眼差點被打爆

9歲女童「搖晃柱狀積木」向同學示範　結果老爸被法辦

媳婦成內賊「7年詐4867萬」獲輕判　她竟賴帳下場慘

快訊／開9槍打死拒捕逃逸外勞　執法警判8月緩刑3年

惡整媽媽帶Darling回家一起睡！　兒子淡定講道理結果女友也被揍

「6歲萌教練」不滿遭主審驅逐暴走 怒甩4球棒＋整桶球...網：專業的

與父失散25年！母一段話燃希望 他豪宅「相認成功」翻出驚人背景

元朗白衣人棍棒無差別暴打市民　36傷1命危！網控警未逮捕放行

Henry狂盧迪麗熱巴讚美他　一看對方沒耐性...發動撒嬌攻勢XD

陸上行舟？基隆「波浪街」爆紅　「起伏奇景」吸大砲聚集縮時搶拍

紀曉君參加《好聲音》飆嗓！　4導師0轉身...發現是她扼腕到爆

吃囍餅囉！刀子一切竟然動了 網看「開箱」驚：抖一個好大力

四樹合體！李準基為IU義氣出演42秒　呂珍九被P.O附身神演技「以為本人」

酷帥女孩「首次唱跳」眼神電翻！　華晨宇狂讚：很優秀的舞台表演者

快訊／台北101死亡意外！工人墜樓「60m高直摔遮陽板」1死1傷

LINE群組轉傳「蔡送海地45億」…下一秒警察回訊息！70歲辣媽嚇傻罰3萬

近5萬外籍移工失聯產子黑數多　監委要查移民署稱程序完備

竹北警開槍擊斃越南移工　遭判8月　警署聲援：爭取警用槍國賠制度

快訊／臉書預告「內湖捷運站殺人」　高職女學生移送少年法庭

普悠瑪進站前先跳下…女板橋站跳軌亡　警月台找到「署名紙條」

玩具槍大街隨意掃射　1男左眼差點被打爆

9歲女童「搖晃柱狀積木」向同學示範　結果老爸被法辦

媳婦成內賊「7年詐4867萬」獲輕判　她竟賴帳下場慘

快訊／開9槍打死拒捕逃逸外勞　執法警判8月緩刑3年

「柯文哲出來反而幫韓國瑜會不會成歷史罪人」　高嘉瑜分析韓唯一勝選關鍵

研究發現：每天少吃一碗白飯能讓身體更健康！改善睡眠、體力更好

外送員加女客人LINE求當朋友　「妳在林森北上班嗎？」被拒惱羞

單親辣媽懷孕6月去按摩...突「抽搐心臟驟停」流產！半年後喪命

看不出死會！這4星座「愛得超低調」…你們有設穩定交往中？

韓國瑜證實「陳雄文接副市長」　曝多局處長更換…還沒跟當事人說

走進廣西／學建築的「火龍果女神」　轉戰電商年營收破4500萬

走進廣西／她西進教政治學　學生追問：為何台灣不認祖國大陸

走進廣西／桂林航空招募8名台籍機長　「80條措施」將推細則

走進廣西／2019兩岸聯合採訪　聚焦桂台交流、一帶一路

手扶梯吃人！6旬婦左腿慘被夾斷　「下半身卡縫隙」30分鐘痛炸

社會熱門新聞

女台鐵板橋站跳軌亡　月台上留下..

即／預告「捷運殺人」　女學生移..

屏東養豬場工人掉入烹煮池！搶救..

BMW廟口對決　2車爆炸式騰空..

101大樓外修LED燈　2人墜..

短髮正妹嗆在內湖捷運站殺人　網..

LINE傳假消息！70歲媽收警..

林飛帆婚警部署？彰局長怒查外洩

看社會／高中女談不倫戀遭師滅門

女子搭電梯上頂樓脫拖鞋　下秒墜..

台中加油站離奇盜刷　中信銀回應..

9槍打死拒捕外勞　警判8月緩刑..

警開槍擊斃越南移工遭判刑　警署..

臉書嗆「捷運站殺人」　正妹14..

更多熱門

相關新聞

被家人鎖門外！港男16樓墜落亡

香港沙田小瀝源路22日晚間發生一起墜樓意外，一名范姓男子從廣源邨廣柏樓16樓墜下，倒臥在大樓門口的空地上，緊急送醫搶救後仍不幸去世。警方調查後發現，范男疑似因政見不同，被家人鎖在門外，心情不好尋短，將案件列為自殺處理。

女子搭電梯上頂樓脫拖鞋　下秒墜地

他開走跑車　車主看著車尾燈傻了

南北購屋幸福指數差很大！北市買國宅　高雄買豪宅

即／輕颱丹娜絲逼台！北北基上班上課

讀者迴響

發燒話題

颱風即時 蕭亞軒 京阿尼 安以軒 吳宗憲 王令麟 反送中遊行 三上悠亞 韓國瑜 李榮浩楊丞琳 ØZI 世大運 王令麟 9m88 長榮罷工 登革熱 獅子王 花木蘭 味全龍 寶可夢Pokemon 王令麟 滴妹 范冰冰李晨分手 黃曉明Angelabay 宋仲基宋慧喬 詹詠然 王陽明 王令麟 秋行軍蟲 福衛七號 謝忻不倫阿翔 江明學 賀一航驟逝 林志玲結婚 王令麟 地震 羅志祥于大夢 東大門夜市燒毀 聖母峰 蒼井優閃婚 王令麟 喬喬 隨機殺人 具荷拉 許志安 秦偉性侵 王令麟 復仇者聯盟 郭台銘 總統大選 張敏 陳偉殷 Uniqlo 王令麟 高圓圓 我們與惡的距離 酒駕修法 中職轉播 愛山林 王令麟 曾沛慈 潤娥 山下智久 吳慷仁 歐陽娜娜 王令麟 雞排妹 TWICE 木曜4超玩 冰與火之歌 統一發票 勝利退演藝圈 王令麟 台新金控 甲山林 王柏融 王金平 中國信託慈善基金會 理科太太 有馬妹 王令麟 大S汪小菲 戴資穎 蔡英文 許智傑 乙武洋匡 大金冷氣 王令麟 橋本有菜 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 郭婞淳退休 廖峻中風 王令麟 習近平 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 和泰汽車 東森房屋 王令麟 防彈少年團BTS 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 王令麟 周子瑜 袁惟仁昏迷 膝蓋痛 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 王令麟 信義房屋 董梓甯 馬如龍 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 大金空調 東森自然美 黃瀞瑩 王令麟 張鈞甯 江俊翰吸毒 聲林之王 迪麗熱巴 王令麟 希爾思評價 馬如風猝逝 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 川普 東森購物 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 王令麟 波多野結衣 飛碟 許智傑 X檔案 王令麟 綜藝玩很大 周杰倫昆凌 隋棠 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 希爾思 乃木坂46 新垣結衣 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 吳奇隆劉詩詩 微熱山丘 王令麟 停班停課 館長練喻軒 姜至奐

熱門新聞

女台鐵板橋站跳軌亡　月台上留下字條

蘿莉塔為1件事男友家過夜堅持不洗！

日本玩21天看清男友　人妻：結婚前拜託先長期旅行

反轉！宋慧喬先提出離婚　「宋仲基交很多圈內女友」

即／預告「捷運殺人」　女學生移送少年法庭

答應李榮浩求婚11天…楊丞琳爆懷孕了

漫威：《復仇者聯盟5》就是這部

比肺癌更恐怖！抽菸「雙指發黑」慘截肢

宋慧喬IG刪光宋仲基！親宣布調解結果

佐佐木希爆性慾太強造成婚變！諧星老公天天不回家

兒子帶女人回家睡！媽媽氣到腿軟「扯髮痛揍」

長榮「18金釵」帶頭周姓空服申請留停

高鐵「買一送一」官網爆了！網怒洗版

全程無啪！男客爽叫應召妹打「遊戲王」

Albee范乙霏馬甲「超巨北半球」炸出！

更多

最夯影音

更多

惡整媽媽帶Darling回家一起睡！　兒子淡定講道理結果女友也被揍

「6歲萌教練」不滿遭主審驅逐暴走 怒甩4球棒＋整桶球...網：專業的

與父失散25年！母一段話燃希望 他豪宅「相認成功」翻出驚人背景

元朗白衣人棍棒無差別暴打市民　36傷1命危！網控警未逮捕放行

Henry狂盧迪麗熱巴讚美他　一看對方沒耐性...發動撒嬌攻勢XD

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

戀夏30天 好禮大方送

夏日抽好禮! 加播吧LINE@ 不限新舊用戶免費送airpods、SOGO禮券

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11冰美式，週抽Apple MacBook、iPad等大獎！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

直擊加拿大冰川天空步道

加拿大傑士伯國家公園內，懸空於峭壁上，可360度一覽洛杉磯山脈，遠眺阿塔巴斯卡冰川

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面