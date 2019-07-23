快訊／台北101死亡意外！工人墜樓「60m高直摔遮陽板」1死1傷

▲101大樓購物中心傳出2名施工工人墜樓意外，1人從頂樓夾層被救下，而1人當場死亡。（圖／記者趙永博攝）



記者趙永博／台北報導

位於台北市信義區的知名地標101大樓，23日凌晨3時許驚傳施工工人墜樓意外。潘姓與李姓2名工人當時正在101北側的購物中心上方，進行吊掛作業，疑似要施作外牆的LED燈，卻不慎從高處墜落，潘男卡在頂樓夾縫中，2個小時後被消防人員以雲梯車救下，而另一名李姓工人則當場從約60公尺高的地方，摔落到北側出入口的遮陽板上當場死亡。

據了解，2名工人疑似是施作101購物中心外牆的LED燈的工程，從101大樓購物中心北側的出入口正上方，以吊籠垂降進行，在進行吊掛作業時，不慎發生意外，造成李姓及潘姓工人當場從吊籠摔落。李姓工人由60公尺高的高處，摔落到北側出入口的遮雨棚當場死亡，而另一名潘姓工人，則是摔落到頂樓夾層待救。

警消獲報後，立即派員前往101大樓進行救援，當他們趕抵現場後，發現摔落遮雨棚的李姓工人已經明顯死亡，立刻在現場拉起封鎖線，並派請鑑識人員到場採證。隨後將死亡的李姓工人，被消防員以雲梯車搬運下樓，並用黑色布幕蓋起。

另一名摔落在101裙樓頂樓夾層的潘姓工人，由於消防人員一開始出動的雲梯車輛由於高度不足，在夾層受困了2個小時，經過了2個小時的救援，最後終於被消防局人員，以72公尺高的「火鳳凰」雲梯車救下，所幸潘男救下後並無大礙。

目前警方已經通知LED維修廠商的相關管理人員，並將潘姓工人及相關人員帶回轄區派出所進行偵訊，整個案情正由警方釐清中，除了要查明吊籠發生意外的原因之外，還要確認101大樓在維修過程中，是否有相關管理上的疏失。

▲發生意外的吊籠。（圖／記者趙永博攝）



▲警消在現場討論如何將受困人員救下。（圖／記者趙永博攝）



▲消防人員待鑑識人員採證完成後，將李姓工人帶下，並用黑色布幕包住。（圖／記者趙永博攝）



▲地上留下大片血跡。（圖／記者趙永博攝）



▲李姓工人掉到101北側出入口的遮雨棚上當場死亡。（圖／記者趙永博攝）



▲▼潘姓工人受困在101購物中心的頂樓夾層，2小時後被警消救下。（圖／記者趙永博攝）

