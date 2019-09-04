爽嗑秋刀魚「秒變單身狗」！他崩潰療傷...萬人狂噓　女友勁爆現身了

▲原PO吃秋刀魚，下場竟變成單身狗！（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

網搜小組／劉維榛報導

大家聽過最荒謬的分手理由是什麼？一對情侶去烤肉，男方興奮爽嗑秋刀魚，一時吃到肉臟覺得苦澀，他急忙吐掉，沒想到此舉一秒惹怒女友，甚至怒嗆「我們分手！」比悲傷更悲傷的故事，掀起萬人敲碗等後續，結果秋刀魚後代的前女友現身了，直呼「我覺得我的內心很受傷，也覺得對祖先很抱歉！」讓人看傻眼。

一名男網友在論壇《Dcard》崩潰表示，日前參加為了烤肉聚會，提早跟女友去買新鮮食材，「當然少不了我最愛吃的秋刀魚」，不過採買的過程中，女友臉色忽然鐵青，「一直叫我不要烤秋刀魚」，原PO當下沒多想，直覺一年才吃一次，「我就買了！」

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進入晚上重頭戲烤肉現場，原PO興奮狂嗑秋刀魚，享受大海的鮮美滋味，一口一口慢慢品嚐，豈料「因為吃到內臟，我覺得很苦就吐掉了」，正當他一臉苦臉時，女友忽然大暴走，「說要跟我分手，原因是他們的祖先是秋刀魚，他們家族每個人上輩子都是秋刀魚，吃就算了還吐掉，接著把烤爐踢翻就走了！」

原PO一時半刻間反應不過來，完全不知道一條秋刀魚，會把女友惹得火冒三丈，回家後，他冷靜傳訊想示好，沒想到女友激動回嗆，對話過程如下：

原PO：妳還在生氣嗎？



女友：你吃秋刀魚就是不尊重我，我想到就覺得噁心，你知道我阿祖叫邱濤瑜，我們家真的是很在意這個，所以分手吧，你沒錯，我們不適合。

▲女友爆氣，堅決分手！（圖／翻攝Dcard）

「因為秋刀魚被分手的男人！」原PO錯愕又震驚，直到隔天仍無法接受被放生的原因，「早上起來，心情還是無法平復！」該文章掀起萬名網友既同情又好笑，「這篇文章我給87分不能再高了，秋刀魚那個地方真的他媽很苦，現實的我也會吐掉，我看到更之後完全笑死」、「女朋友長得尖尖長長的？」、「不愧是秋刀魚後代，真『秋』」、「看來是秋刀美人魚呀」、「好傻眼，記得下次都要問一下人家祖先的名字」。

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▲網友笑瘋！（圖／翻攝Dcard）

正當眾人敲碗後續時，秋刀魚後代「前女友」現身喊話了，她在《Dcard》娓娓道出真相，「相信一定很多人覺得很好笑」，不過全家族真的把秋刀魚當作祖先在拜，且族人有個共通點，「就是大家或多或少都有一些前世記憶是關於在大海裡面的。」她繼續解釋，「我的哥哥就是邱濤瑜第五代傳人」，從小就被禁止吃秋刀魚，就連漁港都不太會去，一年當中，只有清明節時，族人才會買20斤的秋刀魚到祖墳掩埋祭拜。

前女友也坦承，原PO也沒做錯任何事，「只是對於我來說，我沒有辦法接受會食用秋刀魚的男生，更何況吃了還吐掉，不知道惜福，我覺得我的內心很受傷，也覺得對祖先很抱歉，秋刀魚不止是我的祖仙，更是我們整個家族的信仰。」

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