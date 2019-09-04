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中秋烤肉注意！　筊白筍、焦糖葵瓜子驗出農藥「陶斯松」及甜味劑超標

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▲衛生局公布筊白筍農藥殘留及焦糖葵瓜子甜味劑都超標。（圖／彰化縣衛生局提供）

▲彰化衛生局公布筊白筍農藥殘留及焦糖葵瓜子甜味劑都超標。（圖／彰化縣衛生局提供）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化縣衛生局為了讓民眾能買得放心吃得安心，針對轄內中秋應景食品業者全面進行加強稽查，93件食品裡面有筊白筍及焦糖葵瓜子2項添加農藥及甜味劑超量，不合格率2.15%，衛生局已經移請食品製造商轄區主管機關南投縣和苗栗縣衛生局依法裁處。

依據衛生局提供的資料，2件不合格的食品，1件筊白筍檢出不得使用於該作物之農藥殺蟲劑「陶斯松」0.03ppm，比標準值多出0.02*ppm；焦糖葵瓜子檢出甜味劑超量，由於陶斯松恐造成胎兒神經受損，危害人體健康，衛生局將依違反食品安全衛生管理法第18條規定，處以3萬元以上，300萬元以下罰鍰，上述違規產品均已令業者下架，暫停販售。

請繼續往下閱讀...

▲衛生局公布筊白筍農藥殘留及焦糖葵瓜子甜味劑都超標。（圖／彰化縣衛生局提供）

▲衛生局人員到賣場稽查。（圖／彰化縣衛生局提供）

衛生局指出，除稽查業者製作場所外並同步進行月餅餡料及應景食品抽驗，此次共抽驗月餅、餡料(豆餡)、蔬果(青椒、筊白筍、高麗菜、金珍菇、葡萄、楊桃、哈密瓜等)、烤肉用食材（包含肉類和海鮮及其相關製品如雞腿排、牛肉、豬肉、羊肉、文蛤、三層肉、米血、草蝦、魚板、培根、丸子、香腸、鑫鑫腸、甜不辣、黑輪) 及其他(葵瓜子、醬油瓜子、年糕、麻糬等)共計93件，檢驗微生物、動物用藥、防腐劑、漂白劑、殺菌劑、甜味劑、農藥、保色劑等項目。

▲衛生局公布筊白筍農藥殘留及焦糖葵瓜子甜味劑都超標。（圖／彰化縣衛生局提供）

衛生局提醒民眾選購食品時，標示是十分重要的，如為散裝食品則應注意是否有品名、原產地、製造日期或有效日期等。食品拆開後，應注意保存條件，須於有效日期內食用完畢，以保持食品衛生、安全與新鮮，過個安心又健康的「中秋節」。

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