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富豪男友堅持「無性同居」…2年後驚人真相曝光！她傻眼：難怪上廁所鎖門

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▲桃園市藍姓女子不滿同居女友要分手，去年多次傳LINE恐嚇女友挨告。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲同居2年的男友竟是別人的女友。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者鄭思楠／綜合報導

同居2年，重慶李姓女孩沒有察覺到和自己朝夕相處、同床共枕的「男朋友」居然是個女人！與此同時，浙江省龍泉市郭姓男子也沒料到，網戀4年多的「女朋友」，竟然是別人的「男朋友」。李女的「男朋友」和郭男的「女朋友」其實是同一個女孩！東窗事發後，她因詐騙罪被龍泉市法院判罰入監3年8個月。

據《浙江法制報》報導，90後的李女在杭州工作，2016年底結識了自稱「葉某」的邵女。她以男性示人，一直身著男裝，外型也有些偏男性化。李女把她當成是男孩子，甚至一見傾心。

不久後，兩人確立了戀愛關係，並開始同居。在與「葉某」的日常相處中，李女曾起疑，比如為男友胸部隆起，男友解釋是因為自己曾患胸部纖維瘤導致。而且，兩人兩年裡從未發生過關係，男友的理由是，「曾得過性病，所以不能發生關係。」

多年來，「葉某」一直穿著男性內衣內褲，而且堅持親自清洗兩人換洗的衣物。儘管兩人同睡一張床，「葉某」只要被女友觸碰，就會表現非常抵觸，平時連上廁所也鎖著門。

▲情侶,牽手,夫妻,約會,愛情。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲2人交往2年多。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

雖然男朋友有些古怪，但李女覺得「他」對自己還是挺好的。李女說，「葉某」挺有錢，在杭州的一家投資公司上班，而且還經營了一家淘寶店，「兩人在杭州1年的房租、平時吃飯等生活開支，2018年就花掉了50多萬元人民幣（約新台幣220萬元），這些錢都是『葉某』出的。」

此外，「葉某」還會給李女買chanel等名牌包、化妝品、衣服等，就連李女的母親買車，都幫忙出了10萬元人民幣（約新台幣43萬元）首付，逢年過節還會給女友的父母發紅包。

可李女萬萬沒有想到，同居了2年多的「男朋友」竟是個女人。「葉某」其實姓邵，29歲，常山人。更讓她沒想到的是，男友還有另一個身份，還是龍泉市郭姓男子的女友。

邵女從2015年3月開始以「劉某」的身份，和郭男談戀愛，並以開網店、家裡急用錢等理由騙到12.4萬元人民幣（約新台幣54萬元）。她還利用男友的個人資料，在各種網路平台貸款26萬元人民幣（約新台幣114萬元）用於揮霍。

讓人唏噓的是，這麼多年「戀愛」，郭男和女友只有過1次視訊通話，在現實生活中從未見過面。直到他發現自己莫名其妙多了很多貸款後，才發現上當受騙，急忙報警。

邵女日前因犯詐騙罪，被法院判處有期徒刑3年8個月，並處罰金5萬元人民幣（約新台幣21萬元）。

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