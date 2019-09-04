嫩妹受不了！嫌男友「老+愛碎念」提分手...他崩潰硬O：讓妳懷孕　再51字挑釁

▲廖男挽回小女友失敗，竟出手性侵。（示意圖／免費圖庫Pixabay，與本文當事者無關）

記者戴若涵／台中報導

台中一名33歲的廖姓男子在網路上認識16歲的言言（化名），2人進而不顧17歲的年齡差距擦出愛火，進而同居，但這段戀情卻持續不久，言言認為廖男年紀太大又愛碎碎念，讓她難以忍受提出分手，孰料，廖男卻硬上得逞，事後還傳訊給言言親人，「我強上她了，快點告我吧！」。台中地方法院審理後，判廖男有期徒刑3年4月，可上訴。

根據判決書，廖男與言言在2018年1月底認識，不到一個月的時間就火速燃起愛火同居，但相隔才3個月，言言便決定搬回家與父親、阿姨、2個妹妹同住。

廖男見狀不捨出言挽留，卻得到言言「年紀差距太大又不喜歡你碎碎念的個性」回應，讓他完全無法接受，直呼「為什麼年紀大不行，別人就祖孫戀，為什麼妳不能接受」，接著怒吼，「要讓妳跟前幾任一樣懷孕，只能嫁給我」，性侵近30分鐘得逞。

事後廖男還傳訊息給言言的阿姨，內容指出「我沒讓她幸福，包括那天在我家談的時候我強上了她，想挽回她，不過要告隨便你們」、「我強上她了，快點告我吧！我想一次解決了」，嚇壞言言阿姨，趕緊報警處理。

廖男矢口否認犯行，辯稱當天只有擁抱親吻，並沒有發生性關係，但法官檢視各項事證之後，認為廖男只是事後卸責之詞，不採信他的說詞，依成年人故意對少年犯強制性交罪，處有期徒刑3年4月，全案仍可上訴。

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