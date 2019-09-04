假養魟魚狂騙2千萬！他辦公室內爽享「3女輪流伺候」　爆出後宮驚人OO內幕

▲刑事局破獲寶麗鑫吸金詐騙集團逮捕黃姓主嫌。（圖／記者張君豪攝）

記者張君豪、戴若涵／台北報導

刑事局3日宣布破獲以黃姓男子為首的吸金詐騙集團，黃男聲稱「麗鑫集團投資代操公司」可透過百家樂代操、魟魚養殖幫民眾賺進大把鈔票，藉此吸金達2千萬元。此外，警方發現，已婚的黃男還與集團職員、講師、會計等3女先後發生關係，其中一名女子還為黃男生下一子，警詢時3人更輪流照顧男嬰，讓警方全驚呆。

刑事局偵一大隊2018年接獲民眾報案，指稱透過友人投資「麗鑫集團投資代操公司」，原以為能大賺一筆，沒想到反倒連本金都拿不回來，憤而報案。

根據警方調查，該集團透過臉書社團、Band通訊軟體等，吸引民眾加入LINE群組繳費投資，聲稱參與「百家樂代操、魟魚養殖」，每月可獲得投入本金的2成報酬，如果介紹他人成為下線，還可再賺8%投資金額的獎金。

▲黃姓主嫌透過臉書社團、Band通訊軟體吸引民眾。（圖／記者張君豪攝）

有多項前科的40歲黃姓主嫌為了取信大眾，花錢承租遊覽車載著投資客，前往雲林一處養殖場參觀騙取信任，公司營運短短一年時間，就詐騙吸金超過2千萬元，至少有300人受害。

警方日前陸續逮捕黃男及集團共犯等18人到案，訊後將黃嫌等15人依詐欺、銀行法罪嫌移送新北地檢署偵辦。

另外，令人詫異的是，其中有3名集團女成員，包括職員、講師、會計等，明知黃男已婚，竟然先後成為小三，其中還有一名曾姓女子，還替他生下兒子，偵訊時，黃嫌的「女友們」還輪流照顧年僅5個月大的男嬰，「和樂融融」的景象讓警方全看傻了眼。

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