「想再來台灣」…陸情侶自由行回家挨告詐騙　急奔台賠錢證清白

▲近年不少陸客自訂住宿機票來台自由行，一對大陸情侶卻因此吃上使用偽卡詐欺官司。（示意圖為資料照與本案無關／記者張一中攝）

記者劉昌松／台北報導

大陸籍葉姓男子在網路上，以2萬多元買到台北六福皇宮的折扣住宿券，開心帶女友來台享受1周輕鬆自由行後，回家卻接到通知，飯店控告他們涉嫌盜刷信用卡消費，葉男和陳姓女友擔心遭通緝，就無法再來台灣，趕忙訂機票，帶著匯款給大陸網友的證明來台證明清白，還賠償飯店6萬多元展現誠意，台北地檢署3日處分不起訴。

據了解，30多歲的葉男是在2018年11月初，葉男透過在大陸與「淘寶」齊名的「閒魚」網購平台，向網友買了宣稱市價7折的台北六福皇宮住宿券，葉男匯款人民幣3千多元(台幣2萬6千多元)後，取得網友提供的訂房代號等資訊，就帶著20多歲的陳姓女友來台自由行。

▲葉男以為買到便宜住宿券來台入住高檔六福皇宮。（圖為資料照／六福提供）

葉男和陳女11月16日抵台，到六福皇宮出示訂房代號確認無誤後入住，在依照台灣旅行社安排介紹的行程，度過1個禮拜的寶島自由行後，24日開心地搭機離開，沒想到卻是惡夢的開始。

原來是六福皇宮在客人退房後，才開始和銀行進行信用卡交易流程，結果境外發卡銀行告知，用來訂房的這張信用卡疑似偽卡，已經停止支付，六福皇宮立刻報警遭詐騙，而當時幫葉男安排行程的旅行社得知後，也趕緊聯繫詢問葉男狀況。

葉男被問得一頭霧水，不懂怎麼都離開台灣還被控刑事官司，但是因為他未來和女友還是有可能來台遊玩或商務行程，2人很擔心不到案會被通緝，訂了2019年初的機票要回台向檢察官解釋清楚，可是因為申請程序問題，無法立即成行。

▲葉男和陳姓女友擔心被通緝就無法再來台遊玩。（圖為資料照與本案無關／記者李毓康攝）

葉男為此特地打電話到台北地檢署請假，懇求再延期開庭，經檢察官同意，葉男和陳女改訂機票，一起帶著網購紀錄、匯款單據出庭，證明自己真的付錢買了折扣住宿券，沒想到對方竟然用偽卡去向飯店訂房。

陳女抱怨，他們都有能力連訂2趟機票，專程來台出庭，不可能為了省住宿費而刷偽卡，不過為了表示誠意，葉男和陳女仍然賠償六福皇宮損失的全額住宿費6萬3千多元，獲得飯店撤回告訴，檢察官也在調查後認為葉男和陳女並無詐欺犯意，處分不起訴。

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