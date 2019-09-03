超正女師「真理褲照」瘋傳！172cm辣曬雪白長腿　投入偏鄉教育羞喊：不好意思

記者戴若涵／屏東報導

有這樣的老師，上起課來也太幸福了吧！一名在偏鄉教學的實習女教師劉芳岑7月時，因一系列辣照爆紅，其中一張穿著「真理褲」授課的照片更是讓不少網友驚為天人，除了超不科學的身材，她認真投入教學的態度，也獲得學生肯定！

▲▼超正女實習老師因授課時的「真理褲照」爆紅。（圖／東森新聞，下同）

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23歲的劉芳岑有著172公分的高挑身材，過去曾是國立屏東大學體育系校花，2015年還曾上過「校花點點名」節目，曾被封為「南台灣體操界安心亞」，而從小就學習舞蹈的她，也毅然決然投入偏鄉教育中，除了教授國小學童舞蹈基本功，就連上起英文課來也是有模有樣，唱作俱佳，絕不讓孩子們感到枯燥乏味。

劉方岑認真的教學態度、生動活潑的教學模式也深獲學童肯定，不少小朋友表示，「我覺得老師長得很漂亮，腿很長，很像模特兒」、「老師很親切，不會說我們不乖就罵我們，上課玩的遊戲很好玩」。

而一系列的美照在網路掀起熱議，讓不少網友紛喊想重讀小學。對此，劉芳岑則不好意思地表示，「也是滿意外的，真的投入職場之後，我會在運動課以外的課會比較端莊，體育課的話，也儘量穿長褲，這樣比較好」，從小就立志當老師的她，關心偏鄉教育，也希望能實現她對教育的熱忱。（來源：東森新聞）

▲▼劉芳岑認真活潑的教學方式，深受學生肯定。（圖／東森新聞，下同）

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