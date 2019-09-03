爺爺奶奶不孤單！社區「共餐」聚會　警抓機會靠過去

▲員警至內湖區石潭里辦公處宣導交通安全及反詐騙觀念。（圖／記者孫于珊翻攝）

記者孫于珊／台北報導

台北市政府為了為鼓勵銀髮族走出家門，增進人際互動，於各社區辦理定點「共餐」，內湖警分局特別利用長者們的「聚會」時機，派員至各據點宣導交通安全及反詐騙觀念，以期減少長者發生交通事故及被騙的案件。

據統計，北市2019年1至7月每10萬人口A1類死亡交通事故，約有2人死亡、600人受傷，均為六都最低。但「行人」死亡事故，以「高齡者」佔事故比率為最高，經分析肇事原因為「車輛不禮讓行人」、「不依規定行走行人穿越道」、「行人闖紅燈」。

▲員警至台北市內湖永續發展協會宣導交通安全及反詐騙觀念。（圖／記者孫于珊翻攝）

此外，高齡長者常因資訊不對等及辨識能力不佳，最容易被詐騙集團洗腦成功而匯款受騙，其中詐騙手法又以「假冒公務單位、檢警」、「假冒親友、猜猜我是誰」等為最常見。

內湖分局呼籲，多關心家中長輩，提醒清晨或夜晚出門應穿著「鮮豔」衣服、不任意穿越馬路；而車輛行經路口時務必「減速慢行」並「禮讓行人」；並提醒長輩如遇不明可疑電話，應提高警覺，撥打「165」或「110」求證，以避免落入詐騙陷阱。

▲內湖警至財團法人福智慈善基金會宣導。（圖／記者孫于珊翻攝）

▲員警至台北市內湖紳士協會宣導。（圖／記者孫于珊翻攝）

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