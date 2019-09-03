她控徐乃麟藉投資吸金還賭債…資本「1毛都沒進帳」　廠商代墊損失3千萬

▲李女（右）9月3日在曹女（左）陪同下，到北院門口召開記者會，控訴徐乃麟藉投資詐財，害北京廠商損失慘重。（圖／記者羅志華攝）

記者羅志華／台北報導

藝人徐乃麟5月22日記者會上聲稱，在北京投資「燒了1、2億」，讓遠在上海的李小姐特地於9月3日到北院門口，召開記者會控訴徐乃麟「都在說謊」，她表示，徐乃麟與陳永清到北京投資設立棋牌公司，卻沒有實際投入資金，讓北京方「中弘公司」代墊活動、行銷費用，損失達3000萬元。

▲曹小姐出示「台港澳僑投資企業批准證書」，上面清楚看到徐乃麟參與其中。（圖／記者羅志華攝）

李小姐今日拿出「中弘公司」及大陸「台港澳僑投資企業批准證書」控訴，她原在北京方替乃哥投資的項目做行銷，原說好由乃哥投入的200萬人民幣資本額，卻遲遲沒進帳，直到李小姐妹妹將徐乃麟在記者會上的內容，轉告李小姐時，她才驚覺受騙；「中弘公司」聲明，「徐乃麟聲稱與友人陳永清，在北京投資燒光1、2億，都是不實謊言」、「徐乃麟與陳永清至今並無任何資金投入『中弘天下文化交流公司』，請提供金流以示證明」。李小姐表明將在北京提告徐乃麟背信。

▲曹女今在律師陪同下，按鈴控告徐乃麟。（圖／記者羅志華攝）

徐乃麟在5月記者會上，拿出法人代表為曹小姐的北京公司文件，當時曹小姐現身記者會與乃哥對質，場面相當緊張；曹小姐今日陪同李小姐出席記者會，拿著大陸「台港澳僑投資企業批准證書」，控訴乃哥在台灣打著藝人名號，到處替董子綺，陳永清拿錢。曹小姐更痛批，徐乃麟藉投資名義到處吸金，其實都是為了償還高利貸，「那些都是徐乃麟跟董子綺的賭債」；在大陸上原有許多廠商有意配合，成本砸下去做行銷、舉辦活動，最後才發現徐乃麟那邊毫無資金投入，讓許多受害者損失慘重。曹小姐今日在律師陪同下，按鈴控告徐乃麟詐欺，她表示，「徐乃麟所說的謊言，我將在庭上一一拆穿」。

徐乃麟日前因遭詐賭案當事人楊小姐不斷爆料，今日至北檢出庭提告妨害名譽，乃哥走出法庭時，面對記者不斷詢問李、曹2女的指控，僅不斷說「謝謝」並快步走進車內，看來這段風波才正要引爆。

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