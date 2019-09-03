▲ 九三軍人節，侯友宜赴忠烈祠秋祭追思先烈。（圖／新北市民政局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

9月3日是九三軍人節，為感念國軍先烈為國犧牲奉獻，新北市忠烈祠上午舉辦秋祭典禮，由市長侯友宜擔任主祭官，對祠內奉祀的239名軍、警、消烈義士表達敬意，並逐一向家屬致贈慰問品致意，烈義士家屬則以白玫瑰花代替祭祀用香，典禮莊嚴肅穆。

典禮中在警察樂隊及國軍樂團的崇戎樂聲中進行，市長侯友宜向烈士靈位上香、獻花、獻果及獻爵，並在宣讀祭文後鞠躬致意，現場包括新北市議會、新北市各機關、軍方代表及烈義士家屬共計約300餘人，共同緬懷先賢烈士為國捐軀之高尚情操。

▲ 新北市府副秘書長邱敬斌擔任主祭官，向已故將士靈位上香，並頒發公殞官兵慰問金及慰問品。

另外，在樹林舉辦的軍人忠靈祠秋祭典禮，由新北市府副秘書長邱敬斌擔任主祭官，向已故將士靈位上香、恭讀祭文，並頒發公殞官兵慰問金及慰問品，向遺族為國家犧牲奉獻表達最高的敬意與哀思。

民政局長柯慶忠表示，新北市忠烈祠設立於1953年，共計奉祀239名軍、警、消等烈士及忠勇義士，每年9月3日軍人節會舉辦秋祭大典緬懷烈士亡靈。祠區緊鄰一滴水紀念館、國定古蹟滬尾砲台，是淡水區隱藏版的世外桃源，旁邊的媽媽嘴咖啡店在9月推出敬軍愛師活動，凡憑軍人、教師證到店裡，任一餐點皆享9折優惠。

▲ 新北市長侯友宜擔任主祭官，對忠烈祠內奉祀的239名軍、警、消烈義士表達敬意。