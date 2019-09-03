聽說基隆三浦春馬瘦5公斤...「腹院長」陳其邁嚇到深夜下班走回家

▲陳其邁深夜下班走回家。（圖／翻攝自陳其邁IG）

記者蔣婕妤／台北報導

基隆市長林右昌日前年輕照曝光，被網友發現跟日本男星三浦春馬明星臉，也意外帶動政壇「減肥潮」。被網友暱稱是「腹院長」的行政院副院長陳其邁2日深夜在IG發文，搞笑透露因為聽說林右昌成功減肥5公斤，自己特別利用下班時間「走回家」。

林右昌日前被翻出舊照，當時濃眉大眼的他，激似日本男星三浦春馬，引發網友轟動，而他日前也發下豪語，要花3個月減10公斤。不只林右昌，桃園市長鄭文燦也被點名，意外掀起政壇的減肥潮。

有著帥氣外型新竹市長林智堅，上月底在臉書應景貼出「開學收心」圖文，隱藏版「耍廢小智」首次現身，邊打Switch無奈表示，「什麼！要開學了！薩爾達還沒打完！」還在沙發張嘴、大吃洋芋片提到，「我還有點餓！再來一包！」、「該減肥還債了」。對此，網友紛紛表示，「市長太可愛了吧」，也有網友說「不用減肥，你前面還有文燦跟右昌」，再度讓鄭文燦與林右昌躺著也中槍。

接續林智堅，有著暖男稱號、外型讓地方媽媽瘋狂的陳其邁，其實也因為微微凸起的小腹被網友暱稱是「腹院長」。他2日深夜在IG分享背著背包下班回家的背影照，內文寫道，「聽說林右昌減了五公斤。工作告一段落，快走回家。」

網友看到「腹院長」也加入減肥行列，紛紛貼文送上加油，「趕快戒掉冰」、「邁邁背影很可愛步伐很輕快，是噗（不）是在唱歌呀」、「跟右昌市長比賽瘦身嗎？那要再約文燦市長一起」、「太可愛了，邁邁加油啊！另類重訓」、「邁帥是背影殺手！」