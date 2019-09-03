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向全體軍人致敬　吳敦義喊：2020讓中華民國重新升起！

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記者徐政璿／台北報導

為了慶祝九三軍人節，國民黨於全國22縣市共同舉辦「向軍人致敬」活動。黨主席吳敦義主席3日表示，尊敬全國軍人，不論是現役或退役的軍人，都對中華民國有很大的貢獻，他強調中華民國史有自己的歷史，絕對不是歷經日本統治的殖民史觀，他希望2020年讓中華民國史觀重新升起。

今天為九三軍人節，國民黨於上午9點30分，除澎湖縣已於9月1日舉辦之外，其餘21縣市黨部於同一時間、不同地點同步舉辦「向軍人致敬」活動，感念過往為國犧牲的軍民同胞們，以及期勉當前辛苦保家衛國的國軍弟兄們。

吳敦義上午參加台北市黨部舉辦的「向軍人致敬」活動，他致詞時指出，今天是九三軍人節，國民黨在全台灣各地包括外島，共同慶祝九三軍人節；他表示，經過第二次世界大戰，也就是中華民國歷經八年抗戰勝利，九月三日是正式勝利的日子。

吳敦義強調，全國軍人不僅捍衛疆土，且不論八八水災或九二一地震等，軍人都認真地前往災區協助救災、重建的工作，幫助人民脫離困難。今天是九三軍人節，我們要一起祝福所有現役及退役的軍人同志們，「軍人節快樂！中華民國萬歲！」

吳敦義表示，軍人保家衛國，以生命保護國家、保護全體國民，過去我們曾經歷八年抗戰勝利，也經歷過兩岸對峙，包括八二三砲戰、古寧頭戰役等，各種考驗都顯現出我們軍人捍衛國家，始終絕不推諉、絕不讓步，一心一德，貫徹始終。

吳敦義並嚴正表明，我們是中華民國史觀，絕對不是歷經日本統治的殖民史觀，他希望今後一心一德、貫徹始終，讓堅持台灣人殖民史觀的人「趕快下架」，讓殖民史觀下架，讓中華民國史觀重新升起。

▲▼吳敦義出席九三軍人節活動＋堵訪。（圖／記者屠惠剛攝）

▲吳敦義出席九三軍人節活動。（圖／記者屠惠剛攝）

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