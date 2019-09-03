消失的眷村、巨輪下的1949　「戰後的移民文學」特展軍人節開跑



▲消失的眷村、巨輪下的1949，「逆旅‧一九四九台灣戰後移民文學特展」軍人節在高雄榮總開跑。（圖／國立台灣文學館提供，下同）



記者林育綾／綜合報導

我們都聽過「老芋仔」、「外省人」、「老兵」這些稱呼，這些被框架、籠統定義的長輩，70年來也是一起生活在這片土地的台灣人。國立台灣文學館將館內正展出的「逆旅‧一九四九台灣戰後移民文學特展」擷取精華，到高雄榮民總醫院辦巡迴展，特別在今（9/3）軍人節這天開幕，至9/20前都能把握機會欣賞。



▲老芋仔、外省人、老兵⋯這些被框架的稱呼，70年來也是一起生活在這片土地的台灣人。

促成此展覽的立法委員劉世芳表示，文學不能只在同溫層，此次展覽場地選在高雄榮總，就是讓文學跳脫出來，讓許多在這的榮民子弟，可以一同看見文學作品之中，巨輪底下的溫暖與關懷。

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台文館館長蘇碩斌也強調，文學最高境界的展現便是打破族群藩籬，透過書寫不致遺忘，進而互信成為真正的一家人。而高雄縣眷村文化發展協會創會理事長顧超光認為，歷史與文化的媒介就是文學。



▲榮民老先生看著朱天心的〈想我眷村的兄弟們〉。

「逆旅‧一九四九台灣戰後移民文學特展」7月時也曾以展覽模組的形式到北一女展出，而本次高雄榮總巡迴展，則是重新挑選、濃縮7個主題，例如「竹籬笆內的故事」、「消失的眷村」、「老兵探親去」，適合此次的展演場地。

特展到移地的巡迴展，台文館嘗試把外省作家們在台灣幾十年的書寫歷史，爬梳脈絡給更多人看見，並且精選商禽〈醒〉、白先勇〈永遠的尹雪艷〉、朱天文〈小畢的故事〉等作家摘句，希望觀眾看到文字時，能因為書寫換位思考，緩和族群衝突。

有興趣的民眾可以把握機會，9月20日前到高雄榮總欣賞巡迴展，亦可前往台灣文學館（台南市中西區中正路1號）觀展，展期至12月22日止。



▲右至左：中央委員孫健萍博士、二空眷村文化營造促進會劉國珠導演、南瀛眷村文化館金冠宏館長、國軍退除役官兵輔導委員會高雄市榮民服務處黃昆宗處長、高雄榮民總醫院鄭紹宇副院長、國立台灣文學館蘇碩斌館長、立法委員劉世芳、岡山眷村文史學者楊雙福、高雄縣眷村文化發展協會創會顧超光理事長、榮民榮眷基金會尤志煌秘書長。

逆旅‧一九四九台灣戰後移民文學特展

高雄榮民總醫院（健康藝文展示廳）

地址：高雄市左營區大中一路386號

日期：即日起至9月20日

國立台灣文學館

地址：台南市中西區中正路1號

日期：即日起至12月22日止