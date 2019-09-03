「思維跟馬英九差別沒有太大」　黃國昌再邀郭台銘對談

▲時代力量立委黃國昌。（圖／記者林銘翰攝）



記者林銘翰／台北報導

鴻海集團創辦人郭台銘1日以「台灣經濟發展之契機與新思維」為題發表演講，卻遭時代力量立委黃國昌批評「相當失望」。對此，黃國昌3日受訪時表示，他在四個月前就曾邀請郭台銘就「台灣如何拚經濟」公開對談，但好像沒有得到郭台銘的重視，因此他再次以一個晚輩的心態發出公開邀請，希望透過公開的方式理性的坐下來與郭台銘談談台灣到底應該要怎麼樣拼經濟。

黃國昌表示，自己在四個月前就曾邀請郭台銘就「台灣如何拚經濟」公開對談，是以一個晚輩的心態誠摯的邀請他，但似乎沒有得到郭台銘的重視。不過黃國昌說，這件事是他過去這幾年以來一直很關注的議題，也是他持續關懷、認為要講清楚的問題，所以當天看到郭台銘的公開演講相當有興趣，但聽完後「我覺得有點失望」，因為說要拚經濟卻談不到十分鐘，反而比較像是他的「沙烏地阿拉伯遊記心得」。

黃國昌認為，整場演講拚經濟卻談不到十分鐘，反而聽到國安危機、憲政危機、認同危機、轉型危機等四個空前危機，不過好像也沒有彈出太具體的東西，比較多的還是拚政治的部分。

黃國昌也再次邀請郭台銘，希望透過公開的方式理性的坐下來與郭台銘談談台灣到底應該要怎麼樣拼經濟。他說，希望郭台銘不要認為黃國昌是要「公開辯論」，自己是以晚輩的心態誠懇邀請，因為這件事對年輕來說太重要，「如果沒有徹底誠實反省過去檢討，就沒有辦法有智慧的思考未來」。

黃國昌解釋，他之所以想要請教郭台銘，是因為認為他的思維與前總統馬英九差別沒有太大，只要檢視馬政府過去八年的表現，就會發現房價不斷攀高、實質薪資沒有成長、人民生活痛苦，以及年輕人看不到未來，不過這才正式目前真正要解決的事情。