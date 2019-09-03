時力確定開鍘高潞‧以用　台大教授鄭秀玲遞補不分區立委

記者蔡文鈴／綜合報導

時代力量3日召開仲裁委員會，確定開除高潞‧以用黨籍，並由台大教授鄭秀玲遞補不分區立委席次。高潞3日上午帶著一群原住民支持者，開記者會控訴時代力量未審先判，控訴前黨主席邱顯智在事實未查明前就對外放話，讓她覺得很錯愕。

時代力量仲裁委員會，3日針對高潞黨籍一案作出決議，「維持紀律委員會原裁決，予以除名。」時代力量發言人陳志明下午開記者會說明高潞遭除名判決，他表示仲裁委員是由時代力量以外、社會上有名望的人士組成的，在社會名望及法律上皆有其專業性，高潞以用對自己權益仍有相當疑慮，可尋求外部救濟。

陳志明表示，救濟程序分為內部及外部，內部由仲裁委員審議，由社會上有名望，專業知識專家，審議紀律委員會審理案件的公正性及正確性，若仍有疑慮可尋求法律、司法途徑，便由法律程序審理，保障她的權益。

另外，由鄭秀玲遞補高潞不分區席次，行文送中選會後最快何時通過？陳志明表示，會盡快處理，因為現在會期已經在進行，黨內會盡快的讓鄭秀玲在會期開始就參與立法院運作。

高潞．以用助理，涉利用職務之便申請經濟部補助，違反利益迴避原則，遭時代力量祭出除名處分；高潞．以用為求保住黨籍、不分區立委資格，8月11日到法院聲請假處分；北院認為時代力量仲裁委員會尚未做成決定，高潞．以用黨籍仍存在，並無受判決保護之必要，駁回告訴。

▲高潞‧以用。（圖／記者屠惠剛攝）

