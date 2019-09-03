普悠瑪爭議連環爆！黃國昌轟「高速過彎連結器會斷」　台鐵5點回應了

▲普悠瑪近日接連遭爆料。圖為示意圖，非本文提及列車。（圖／記者湯興漢攝）

記者胡順惠／台北報導

時代力量立委黃國昌2日在臉書以「普悠瑪列車的連結器會斷裂，您知道嗎？」為題，直指普悠瑪的「半永久式連結器」，容易因為高速過彎的傾斜角度，超過耐受程度而斷損，台鐵從未誠實說明，他也提出5個問題要台鐵公開說明。對此，台鐵2日晚間緊急發出新聞稿回應。

黃國昌日前質疑台鐵普悠瑪號零件短缺，後來又指普悠瑪號煞車皮會在行駛中無故噴飛脫落，2日再爆料，悠瑪號一個編組4輛車，每次載客2個編組，共8輛車，列車之間連接起來的關鍵裝置，稱為「半永久式連結器」，因為高速過彎的傾斜角度，超過連結器的耐受程度，而導致斷損，一旦斷裂，列車就會分離，極其危險，「普悠瑪的最大特色，不就是傾斜列車嗎？」

請繼續往下閱讀...

他說，台鐵高層心知肚明，這樣下去非常危險，這麼嚴重的事，台鐵從未誠實說明，讓知情的司機員，每次開車都膽顫心驚，「司機員會怕，那一般乘客呢？」

台鐵表示，已成立「普悠瑪列車特檢專案小組」，成員包括4位外部委員及4位內部委員，並分為故障原因、備料存料、維修作業等3個分組，2日上午召開第一次會議討論故障原因及因應措施，並排定於一週內至花蓮機務段、台北機務段及富岡車輛基地辦理現場調查。針對黃國昌5大提問，台鐵也做出以下回應。

一、為何持續隱瞞普悠瑪號列車「半永久式連結器」斷裂？

台鐵說，106年11月至今，普悠瑪號第9編發現1具連結器斷損，第10編3具連結器斷損及1具龜裂，另5具有拉扯位移現象。其中第10編是因106年10月24日在三民站出軌，更換1具連結器，其餘均按原廠方式巡檢，無異常現象，並首次全面清查其它編組連結器狀況。

108年4月乘務人員反應行駛過程列車有「衝動」現象，台鐵4月24日全面拆檢時，發現該編組有3具連結器斷裂，已立即更換，並於4月29日與原廠VOITH會勘；5月再次全面清查台北及花蓮機務段共18組普悠瑪號連結器狀況，全數正常，並持續檢查至今未再發現異常情形。

二、針對斷裂的原因分析、目前採取的解決方式？

台鐵說，第9編組連接器斷損情形，106年12月將該編組斷損連結器送回德國原廠分析檢驗，並經原廠提供機務段檢測方式後，今年5月9日起各段就所配屬普悠瑪號編組連結器特檢，並於5月16日完成全部18編組，檢測均正常。日前也要求立約商及德國原廠，補充「定期檢修非破壞檢測之方式」及判定標準，並增訂至檢修手冊。

三、普悠瑪的過彎有準備要減速嗎？

行車安全為此次特檢專案小組調查及檢討改善的最高指導原則，有關普悠瑪列車是否過彎減速之議題，將視特檢專案小組全面調查分析結果再行研議評估。

四、如此重大的瑕疵，當初是如何驗收？誰該負責？

台鐵說，製造及上路營運過程，經過135項檢驗，並有第三人獨立公正驗證，取得核發的安全證明，「初步研判並無明顯疏失，惟將針對上述驗證流程，釐清是否有其不足項目。」

五、是否已向日商提出權利主張？

台鐵說，已於106年11月30日通知立約商現場會勘，並要求應就設計缺失部份負責改善，不能以保固期限到期而免責。若因此造成台鐵減損價值、效用及損害部分，仍應由立約商負責，相關金額將自保固保證金中扣抵。如尚有待解決事項，保固保證金將不發還。