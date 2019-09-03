確定被開除黨籍…高潞：政治算計！拒絕時力假正義之名公開羞辱我





▲高潞‧以用。（資料圖／記者屠惠剛攝）

記者袁茵／台北報導

時代力量立委高潞‧以用助理涉利用職務之便申請經濟部補助，違反利益迴避原則，使高潞‧以用被時代紀律委員認定，嚴重打擊政黨形象及聲譽，3日確定開除黨籍。對此，高潞‧以用在臉書上表示，這種一罪兩判的評斷不僅非基於事實，而是「政黨算計」，但自己本來就不曾妄想能夠置身政治盤算之外，不過「拒絕時代力量再假正義之名對我公開羞辱！」

高潞‧以用3日下午4時在臉書上表示，「我Kawlo Iyun，是先身為原住民，才身為政黨立委，我們原住民族在選制極端不平等的制度下，必須受制於政黨的大風吹遊戲，而Kawlo正好成為夾在保障席次的後繼參與者，在小黨裡的鬥爭現實內成為鬥爭的材料。」

高潞‧以用表示，時代力量在她沒有違法的事情，停權後再次作出除名處分，所有調查過程中毫無正當程序可言，一罪兩判，這樣的評斷不僅非基於事實而是政黨算計，既違反比例原則又案外審判，對她的傷害同時也對憲政立法職權影響甚鉅。

最後，高潞‧以用強調，黨部對外不實指控已成事實，時代力量斷尾求生昭然若揭，Kawlo Iyun既然身在政壇，本就不曾妄想能夠置身冷血的政治盤算之外，但拒絕時代力量再假正義之名對她公開羞辱，「我無法算計，假政黨道德。我無法算計，假公正進步。我無法算計，選舉鬥爭；我只服務人民！」

▼高潞‧以用回應被開除黨籍一事。（圖／翻攝自高潞以用臉書粉專）