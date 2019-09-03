支持者狂喊：加油！郭台銘見嘉義市副議長讚「人才濟濟」　笑稱：最喜歡江蕙

▲▼ 郭台銘2日晚間南下嘉義，3日現身忠烈祠。（圖／記者翁伊森攝，下同）

記者翁伊森、戴若涵／嘉義報導

鴻海集團創辦人郭台銘2日晚間10時許南下嘉義，3日上午他出席英勇殉職鐵路警察李承翰入忠烈祠的儀式，郭台銘過程中避談參選一事，接著拜會無黨籍嘉義市議會副議長蘇澤鋒，動作頻頻讓外界矚目。

郭台銘2日晚間抵嘉義，面對各家媒體不斷追問「何時參選？」，他笑而不答，3日一早他赴李承翰入忠烈祠儀式場合，許多支持民眾見到他現身，忍不住上前狂喊「要加油喔！」，並搶著握手、拍照，人氣相當高！但他對於到底何時參選的問題仍然避而不談。

結束忠烈祠行程後，郭台銘上午10時轉赴嘉義市議會拜訪副議長蘇澤鋒。郭台銘表示，此行最主要就是到議會看看，了解一下嘉義市的經濟、建設，也有機會遇到嘉義市長黃敏惠，彼此簡單幾句問候，也希望能就嘉義觀光產業部分做產業結構調整、規劃。

郭台銘認為，嘉義市人才濟濟，包括前副總統蕭萬長、監察院長張博雅、高雄醫學大學附設醫院院長侯明鋒、新北市長侯友宜、台語歌后江蕙等人都是嘉義人，「我最喜歡的就是江蕙，嘉義不缺人才，都到各行各業北漂」，數度強調，嘉義人才濟濟。

由於訪嘉的時機正逢國民黨「換瑜」傳聞不斷，郭台銘此時的一舉一動都成了外界的關注焦點。

▲▼ 郭台銘拜會嘉義市議會副議長蘇澤鋒，大讚嘉義人才濟濟。（圖／記者翁伊森攝，下同）

【更多新聞】

韓國瑜彰化連拜8廟！見天后宮「激烈推擠」 司儀爆吼：媽祖駕前遵守秩序



郭台銘表態參選！韓國瑜提「KMT唯二榮譽黨員證」 喊話：希望一起並肩作戰



韓國瑜遭爆招商0！高市府稱金額「上看2430億」...回嗆：閉著眼睛造謠抹黑