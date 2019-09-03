不拖了！郭台銘中秋起義宣布參選？蔡沁瑜：9/17前給完整答案

▲郭台銘出席殉職鐵路警李承翰入祀忠烈祠，與嘉義市長黃敏惠意外同框。（圖／郭台銘辦公室提供）



記者蔡文鈴／綜合報導

鴻海集團創辦人郭台銘3日赴嘉義忠烈祠悼念勇警李承翰入祀，而外界更關注的是郭董何時宣布參選2020？對此，永齡基金會副執行長蔡沁瑜受訪時表示，要說一句「Yes,I do」後面還有承擔跟責任思考，9月17日前會給大家一個完整的答覆。

這次郭台銘來忠烈祠祭祀勇警李承翰之外，也順道來拜會嘉義市長黃敏惠跟市議會議長蘇則澤峰，是否來拔樁尋求支持2020總統大選？蔡沁瑜回應，郭台銘今天主要是來悼念李承翰入祀，不是要刻意同框黃敏惠，只是剛好有機會來，就順道拜訪好朋友，因為這些好朋友在初選期間都幫很多忙，有機會聊聊天，一起來思考怎樣做可以對嘉義更好。

▲ 郭台銘與出席殉職鐵路警李承翰入祀忠烈祠 。（圖／記者翁伊森攝）



針對副手人選方面議題，先前尋求新北市長侯友宜的哥哥侯明鋒見光死，之後還會找誰談合作？蔡沁瑜表示，若要參選的話，副手要趕快去處理得，也非常謝謝侯院長，雖然現在沒辦法合作，但未來還是有機會繼續合作，副手近期內會繼續思考。

至於何時宣布參選時機，是否選在「中秋起義」，蔡沁瑜說，目前沒有，時間上都還在考量，而有民調顯示郭柯配民調輸總統蔡英文，是否會做為參選的依據，蔡沁瑜回應，民調起起伏伏，這些數據都會列入參考，團隊在作決定時會謹慎務實，廣納社會意見。

蔡沁瑜強調，「我們不是在拖」，要說一句「Yes,I do」後面還有承擔跟責任思考，9月17日前會給大家一個完整的答覆。

蔡沁瑜則說，還沒發生的事，不多做評論，所以談不上黨紀處分；而親民黨有傳出要將總統提名機會給郭台銘，蔡沁瑜表示，親民黨是一個擁有良好民意的政黨，歡迎理念一志的人一起打拚。

▲郭台銘出席殉職鐵路警李承翰入祀忠烈祠。（圖／郭台銘辦公室提供）