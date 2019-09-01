郭台銘表態參選！韓國瑜提「KMT唯二榮譽黨員證」　喊話：希望一起並肩作戰

記者唐詠絮、戴若涵／彰化報導

高雄市長韓國瑜自國民黨內初選出線過後，拋出「平日市政，假日國政」的選舉模式，他1日赴彰化展開一連串拜廟活動，被媒體問到前鴻海集團創辦人郭台銘醞釀參選，他喊話，「希望郭台銘能一起並肩作戰」。

▲高雄市長韓國瑜1日赴彰化拜廟。（圖／記者唐詠絮攝）

韓國瑜1日上午抵彰化展開一連串拜廟行程，也吸引不少韓粉穿著國旗衣到場力挺，現場「韓國瑜凍蒜！」、「總統好」的聲浪不絕於耳，韓粉一見他現身，更激動簇擁上前，場面相當熱鬧。

日前傳出郭台銘副手人選可能為新北市長侯友宜的二哥侯明鋒，此舉是否是在製造國民黨內矛盾？韓國瑜不正面回應，反指出國民黨除了前行政院長孫運璿之外，幾乎沒有人拿過榮譽黨證，向郭台銘喊話，「郭台銘董事長既然拿到榮譽黨員這樣的證書，我們相信國民黨是個大家庭，歡迎郭台銘董事長能繼續在國民黨團結的陣容裡面，讓我們一起努力拚2020年，讓台灣安全，人民有錢」。

至於外傳郭台銘打算在17日前宣布獨立參選，會不會影響選情？韓國瑜則不正面回應，只說「現在我們不談這個問題，現在時間還不到」，但他也強調，當然希望黨內儘速整合，「我們還是一個大家庭，大家都非常地希望郭台銘董事長能與我們一起並肩作戰」。

▲韓國瑜赴彰化拜廟，向郭台銘喊話。（圖／記者唐詠絮攝）

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