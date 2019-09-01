韓國瑜彰化連拜8廟！見天后宮「激烈推擠」　司儀爆吼：媽祖駕前遵守秩序

▲韓國瑜彰化行第一站就是鹿港天后宮。（圖／記者唐詠絮攝）

記者唐詠絮、戴若涵／彰化報導

高雄市長韓國瑜近日開啟選戰模式，台灣各地跑透透，1日上午抵彰化，要連續參訪8間寺廟，第一站到鹿港天后宮，吸引不少韓粉不畏豔陽，一早就在寺廟外等待，高喊「韓國瑜凍蒜」，一見韓國瑜現身更忍不住一擁而上，現場爆發一陣推擠，廟方司儀不斷呼籲大家遵守秩序未果，只好扯起嗓子大聲怒吼。

韓國瑜1日上午10時許抵達彰化鹿港天后宮，外頭聚集大批韓粉頂著豔陽等待，還有人凌晨2時許，專程從台北出發，要以行動力挺韓國瑜，現場一聲聲「韓國瑜凍蒜」、「總統好」不絕於耳。

▲韓國瑜一路被擠進廟內。（圖／記者唐詠絮攝）

眾多韓粉一見到韓國瑜現身，耐不住激動喜悅的情緒一擁而上，爆發推擠，場面一度失控，韓國瑜則一路被擠進天后宮內，參香儀式難以進行，廟方司儀見狀只好聲聲呼籲「請現場的朋友不要推擠，請大家退後，媽祖駕前大家遵守秩序，廟方要進行參香儀式，媒體朋友還有我們熱情的民眾，請大家退後」！

但現場民眾太過熱情，司儀的聲音完全被忽略，現場仍是一片混亂，此時，女司儀忍不住爆吼，「媒體朋友，請大家注意一下好不好，還有我們現場所有熱情的民眾，請大家注意一下，媽祖駕前大家遵守秩序！所有人退後一步！只要每個人退一步，就可以海闊天空！」這才讓參香儀式順利進行。

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