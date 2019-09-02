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韓國瑜遭爆招商0！高市府稱金額「上看2430億」...回嗆：閉著眼睛造謠抹黑

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▲▼韓國瑜苓雅區宮廟拜會,安瀾宮。（圖／記者洪正達攝）

▲高雄市長韓國瑜遭質疑上任9月，促參開發招商「0元」。（圖／記者洪正達攝）

記者李唯甄、戴若涵／高雄報導

高雄市長韓國瑜上任以來屢遭質疑疏於市政，發起罷免韓國瑜的臉書粉絲專頁「Wecare高雄」更PO文指韓國瑜「招商靠一張嘴」，上任9個月以來，促參開發招商「0元」。對此，高雄市政府回應，高雄市2019年招商累積金額上看2430億元，這一番話「完全是避著眼睛造謠抹黑」。

「Wecare高雄」2日上午在臉書上PO出影片及文章，還稱「驚爆真實數字！高雄市從未發生」，指出韓國瑜8月30日終於舉辦愛情摩天輪招商說明會，號稱投資100億、工作機會3千個，但其中4個地點中「沒有一個市府得到授權」、「只有新聞與生輛」，Wecare高雄怒批「這不是招商，只是已招商為名的造勢，搞幾個廠商跟外國人作秀」。

針對被質疑「招商0」，高雄市政府發出新聞稿回應，2019年招商累積金額上看2430億元，綠營特定人士在未核實的狀況之下，誣指韓國瑜上任以來招商「0元」，「完全是閉著眼睛造謠抹黑」。

▲Wecare高雄PO文稱韓國瑜招商只靠一張嘴。（圖／翻攝自Facebook／Wecare高雄）

▲Wecare高雄PO文稱韓國瑜招商只靠一張嘴。（圖／翻攝自Facebook／Wecare高雄）

高雄市政府說明，目前已簽約和已辦理的促參案有27案，預估民間投資金額超過590億元，已簽約促參案件就有「高雄捷運鳳山國中站周邊地區都市更新案」及「鳳山運動園區OT案」等兩案，預計民間投資金額共19.5億元。

辦理中促參案件計則有「高雄多功能經貿園區特貿三都市更新案都市更新事業實施案」、「高雄市凹子底地區停5用地新建營運移轉案」等25案，預估民間投資金額約571億元，預估權利金及租金收入總計約300億元。

至於近期成為市場焦點的特貿三，高雄市政府指出，特貿三位於亞洲新灣區，是高雄市的鑽石地段，前市府曾在去年公告招標，但沒有任何企業廠商參與投標。新市府上任後，都發局積極檢討招商條件，再配合中央都更條例子法規修訂，在2019年8月15日重新公告招商。

此外，高雄2019年前8月重大民間投資金額累計1840億元，新增就業機會預計超過1萬5300個，包括海霸王、大和房屋旅館案、漢神百貨旗艦店等等，均顯示高雄投資熱絡。

高市府強調，促參案件都是長期延續性的工作，每一件案件的成功都是過去長時間的事前準備工作與行政程序，而現在正在規劃中的案件也會在未來開花結果。

高市府指出，完成招商簽約並非是工作的結束，反而是任務的開始，後續廠商執行開發建築時持續的行政協助，更是開發案件與促參案件業務的重點，如果不從施政延續性的角度來看政府施政，而要硬生生地做切割，把延續性工作切割斷裂，實在不是高雄之福，市民之福。

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