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影／年輕女逛百貨！26歲裸男「突衝出擋走道」下秒撲倒強抱…她嚇壞：沒人來救

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記者朱世凱／綜合報導

廣東省深圳市一名女子表示，她上（8）月31日在「COCO Park購物中心」逛街時，赫然見到一名裸男，而且男子還突然將一名年輕女顧客撲倒在地。據悉，受害女子嚇到花容失色，卻因為被裸男強力抱住而動彈不得，周遭民眾見狀都不敢上前救她，就連保全也不在現場，她只能放聲尖叫任由對方非禮。

▼年輕女孩遭到裸男撲倒，旁邊民眾卻不敢來救援。（圖／翻攝自微博）

▲▼年輕女逛百貨「遭裸男撲倒」嚇壞：沒人來救。（圖／翻攝自微博）

綜合陸媒報導，年輕女孩當時悠閒地在逛商場，結果眼前突然出現一名全身赤裸的男子，還明目張膽叉著腰站在走廊中間，她先是愣了一下，隨後靠著走廊旁邊緩緩前進，藉此避開裸男視線；沒想到很可能是女孩小心翼翼的模樣吸引到了裸男，導致對方突然往她身上猛衝，隨後還被逼到牆角撲倒。

▼裸男直直朝著年輕女孩走過去。（圖／翻攝自微博）

▲▼年輕女逛百貨「遭裸男撲倒」嚇壞：沒人來救。（圖／翻攝自微博）

女孩最終因躲避不及被裸男抱住，當場嚇得驚聲尖叫。影像顯示，受害女孩後方還有2名年輕女子，看到裸男把前方的女生撲倒後，也只是跟著發出尖叫，隨後轉身逃跑，當時商場十分空曠，這些尖叫聲就響徹了整個商場；另外，受害女前方的男子見狀也顯得不知所措，想上去阻止又不敢上，只能眼睜睜看著裸男隨心所欲。

▼裸男撲倒女孩，再不斷猛力狂抱。（圖／翻攝自微博）

▲▼年輕女逛百貨「遭裸男撲倒」嚇壞：沒人來救。（圖／翻攝自微博）

▲▼年輕女逛百貨「遭裸男撲倒」嚇壞：沒人來救。（圖／翻攝自微博）

事後商場保全表示，當時他正處理商場內另一則事件，沒有發現裸男進入商場，才會讓受害人受驚嚇，「如果有看到，肯定就攔下來了！」據悉，整起事件直到警方趕到現場才落幕，初步調查顯示，這名裸男姓孫，今年26歲，當時是從外地到深圳旅遊的，他表示自己患有間歇性精神疾病（別名：間歇性精神分裂症）。

▼一旁的條紋男眼睜睜看著恐怖景象發生。（圖／翻攝自微博）

▲▼年輕女逛百貨「遭裸男撲倒」嚇壞：沒人來救。（圖／翻攝自微博）

孫男的家屬得知此事後，火速從外地趕到深圳，提供了孫男的病歷和就診記錄等資訊，並向警方承諾未來會對孫男加以看管。這名男子最終就因為身患精神疾病而被釋放。不少網友看完後傻眼地說，「所以有疾病就免死金牌？」、「為什麼只撲女生...」、「不知道該不該怪路人冷血？」、「拜託趕快送去治療，不要讓無辜民眾受害」、「有精神疾病還旅遊，666」、「嚇死了，保全真的是裝飾用」、「女孩大概不敢再逛百貨了」。

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