白鹿豪雨壓迫商場布幕　「恐怖積水」灌進3樓把她沖飛數公尺！

▲大量積水灌進商場3樓，導致2人受傷。（圖／翻攝自大陸《北京視頻》）

記者李振慧／綜合報導

廣東省東莞市一商場近日受到白鹿颱風所帶來的豪雨影響，頂樓的遮陽布幕被大量積水壓迫，傾洩進3樓室內，衝擊力量大到導致護欄玻璃破裂，不但流至1樓，2名路人還被沖飛受傷，當地政府與商場人員目前正在處理後續事宜。

從監視器畫面可看到，大量積水突然灌入商場內，波及到多名正在逛商場的路人，其中一名走在前方的女子首當其衝，整個人慘被大水沖飛數公尺遠。東莞市石龍鎮政府辦公室工作人員表示，事件25日下午3時20分發生在石龍鎮匯星商業中心，當地近來受到白鹿颱風所帶來的暴雨影響，導致頂樓的遮陽布幕被積水的重量撕裂，宛如洪水一般的積水才會傾洩進商場。

目擊事發經過的商場店員表示，「事發之前毫無徵兆，頂棚就突然開了個口子，雨水一下子就倒了下來。」另一名店員則說，「雨水落下時周邊的人都嚇呆了，被雨水沖到而摔倒的人在躺在地上起不來，其家屬更是嚇到止不住哭泣。」

事件造成2人脖子等處受輕傷，送往東莞市第三人民醫院診治後已經出院。商場人員表示，事件與當天的暴雨有關，設計公司曾保證布幕不會輕易破裂，且商場每半年都會對各種設施設備進行檢查，沒想到還是發生意外，目前正在拆除頂樓布幕。