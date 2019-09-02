復旦大學迎3000多名新生　機器人刷臉一秒報到成功

▲上海復旦大學。（圖／CFP）

實習記者周依儒／綜合報導

上海復旦大學於9月1日舉行迎新典禮，迎來3000多名新生和300多名來自其他國家的留學生。校方當天也推出了人臉識別系統，新生只需對著螢幕掃描自己的臉，便會出現名字、學號、就讀科系，以往繁複的新生報到手續只需要一秒就能完成。

▲學生使用機器人報到。（圖／翻攝自上觀新聞）

根據《東方網》報導，復旦大學作為百年老校，特別在今年的迎新報到中增添許多新元素，最特別的便是現場特別安置的AI機器人「曉應」。「曉應」不僅能快速解決關於報到的複雜程序，更能機智有趣的回答新生們在新環境中的所有疑難雜症，實現了此機器人「無所不曉，有求必應」的設計理念。1日當天，「曉應」也被復旦大學的新生們團團圍住。

▲AI機器人「曉應」。（圖／翻攝自上觀新聞）

除了聰明可愛的機器人外，在新生家長見面會上，復旦大學更透過了5G網路和無人航拍機拍攝全景的復旦校園和迎新直播，清楚的呈現在禮堂的螢幕上，引起新生和家長集體關注和嘖嘖稱奇。

另外，復旦大學也向新生宣導了上海垃圾分類知識。每個校園角落皆有固定投放的分類垃圾桶，並張貼垃圾分類告知，也製作了四類垃圾投放點分部地圖，發放給新生。此外，學校還安排了垃圾分類督導員，指導學生分類垃圾，希望在展示智慧校園的同時，也引領環保理念、共建綠色校園。