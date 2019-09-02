影／才開學就生離死別...高一生陽台玩「後背抱抱」　欄杆突斷裂當場摔死

記者蔡儀潔／綜合報導

今（2）日正逢新學年開始，但四川巴中市第七中學卻發生悲慘意外。15歲小趙和16歲的小李都是高一新生，上午第二堂課下課後，兩人在走廊上抱抱玩耍，結果他們突然撞向陽台護欄，欄杆瞬間斷裂，雙雙從5樓墜下，小趙當場死亡，小李仍在醫院救治。小趙的同學悲痛表示，「我們來自不同的學校，才認識幾天，他人很好，和同學們相處得不錯。」

▲小李和小趙墜樓。（圖／翻攝自秒拍）

從監視器畫面可以看到，小李和小趙當時在走廊上玩耍，兩人背對欄杆，其中一人將對方從後面抱起往後退，剛撞到護欄就雙雙墜下，一旁的學生全部嚇傻，探出頭來往下看。

▲事發樓層。（圖／封面新聞）

綜合陸媒報導，附近一位居民表示，今天上午10點左右，她突然聽到七中陽台位置傳來「砰」一聲，緊接著聽到學生們傳出驚呼聲，她趕緊趕到現場，發現位於5樓教室外一處欄杆斷裂，2名學生已經躺在地上。

校方中午12點多時，通過廣播安撫學生，「這是學校最艱難的時刻，請大家迅速回寢室休息。」巴中市公安局巴州區分局下午2點發佈通報，稱目前李某某正在醫院救治，相關情況正在進一步調查中。

網友紛紛怒斥，「豆腐渣工程，才開學就是生離死別」、「這欄杆，這品質，哎...」、「這是品質問題吧， 摔倒碰到就斷了」、「這個好嚇人！我不能接受！」。

▼出事教學樓共有6層，而5樓是高一年級。（圖／封面新聞）