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南京藥科大學試行教室「人臉辨識」　玩手機、打瞌睡「大數據」全都錄

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▲南京中國藥科大學利用AI刷臉進校園。（圖／翻攝新華網）

▲南京中國藥科大學利用AI刷臉進校園。（圖／翻攝新華網）

記者魏有德／綜合報導

南京中國藥科大學近日推出AI校園工程，校門口及教室內均裝設「人臉辨識」系統。陸媒報導，這套辨識系統主要用於日常考勤及課堂系統管理，藉由校內學生和教職工將資訊儲存在大數據資料庫，通過人臉識別門禁時，可以實現一秒「刷臉」進校。

▲南京中國藥科大學在教室內試行「人臉識別」點名。（圖／翻攝澎湃新聞）

▲南京中國藥科大學在教室內試行「人臉識別」點名。（圖／翻攝澎湃新聞）

《澎湃新聞》報導，中國藥科大學圖書與資訊中心主任許建真表示，目前學校在兩間教室試點安裝的人臉識別系統，除了能自動識別學生的出勤情況外，學生是否認真聽講、課堂上是否抬頭低頭、抬頭低頭了幾次及多長時間、是否在玩手機或閉眼打瞌睡，都逃不過人臉識別系統的「法眼」。

許建真提到，此舉是應學校教務部門的要求，意在減少學生蹺課、早退、花錢找人代課以及上課不認真聽講等行為，以提高學生到課率、嚴肅課堂紀律。

▲南京中國藥科大學校門口設置的刷臉機。（圖／翻攝新華網）

▲南京中國藥科大學校門口設置的刷臉機。（圖／翻攝新華網）

報導稱，該校有學生擔憂此舉有侵犯個人隱私之嫌。對此，許建真認為，學校之前已向公安部門和法務部門諮詢，由於教室屬於公開場所，因此不存在「侵犯隱私」的說法，未來學校會視情況而定是否在所有教室都安裝人臉識別系統。

據瞭解，全球也有不少學校試行「刷臉」點名的措施。日本《朝日新聞》報導，大阪兵庫醫科大學為了防止學生蹺課、讓同學幫忙「代簽到」等行為發生，人臉識別技術正在逐漸引入大學校園。

報導提到，上課前，教師將平板電腦交給坐在第一排的學生，學生們手持平板電腦，隨後如照相一般盯住畫面幾秒，當一個「○」顯示出來後，即表示該學生已完成簽到。該專案負責人表示，此舉是在全國大學中的首次嘗試，目前目前全校教室中已配備了4台平板電腦測試。
 

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