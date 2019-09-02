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影／中和店停車「1小時100」！網狂推爆「求全台跟進」　好市多出面回應了

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▲▼好市多黑色購物節 。（圖／記者曾婉婷攝）

▲人潮眾多的好市多內湖店，目前還不會實施停車收費政策。（圖／資料照）

記者曾婉婷／綜合報導

在全台擁有13家分店的美式賣場好市多（Costco），繼北投店實施停車收費政策後，中和店也將於10月1日起開始實施，每小時收費100元。對於中和店將實施新政策，讓不少網友叫好推爆，並期望其他分店也能跟進。對此，好市多回應指出，其他分店目前還沒有考慮實施。

好市多中和店貼出公告指出，為了提升會員的購物服務品質，停車場將於108年10月1日起，實施購物消費折抵停車費新制。每小時必須收費100元，如有消費滿500元（含）即可免費折抵3小時，且每日最高以3小時計；若停車未滿30分鐘則是免費，超過30分鐘即以1個小時計算收費。

▲▼ 好市多中和店推「消費折抵停車費」新制 。（圖／翻攝自爆廢公社）

▲好市多中和店推「消費折抵停車費」新制 。（圖／翻攝自爆廢公社）

對於中和店將實施停車收費政策，好市多回應指出，一般標準店停車位約有700多個，但中和店所涵蓋的人口腹地大，加上會員以及賣場人員觀察到有外車來停的問題，因此才決定開始自10月開始收停車費，期望能帶給消費者更好的服務，而其他分店目前則還沒有考慮實施。

好市多表示，北投店因附近腹地小沒有其它空間停車，所以剛開幕時就決定開始停車收費，也是全台分店第一個實施的賣場，自收費後狀況也都很不錯。而常造成停車亂象的內湖店，自北投店開幕後則有效分流購物人潮，因此目前中和店是最急需停車收費的分店，避免想購物的會員無位可停。

▲好市多，Costco，購物，逛街，推車。（圖／資料照）

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