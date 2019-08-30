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「未來肉漢堡」每天限量30個！限定這32家摩斯漢堡才有賣

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▲▼摩斯漢堡 。（圖／資料照）

▲摩斯漢堡推出以更多新鮮蔬菜替代麵包的「摘鮮綠摩力堡」。（圖／記者曾婉婷攝）

記者曾婉婷／綜合報導

繼推出「摩力蔬食堡」後，摩斯漢堡再推出以更多新鮮蔬菜替代麵包的「摘鮮綠摩力堡」，皆採用美國植物牛肉「Beyond Meat」未來肉所製作，每個售價180元，雖然為摩斯史上價格最高的漢堡，但與其他業者相較下卻為最便宜，因此吸引不少人搶著嘗鮮，甚至還得打電話預約才吃得到。

摩斯漢堡於6月初即在5家門市推出「摩力蔬食堡」，受到不少消費者歡迎，每店限量販售天天都被搶光，因此於8/7開始從原先的5間門市擴大導入32間，包含中南部門市，每家店每天限量30個。同時還新推出「摘鮮綠摩力堡」，但目前僅限5家門市才有，像是松江店、南港店、民生店等。

「摩力蔬食堡」跟「摘鮮綠摩力堡」皆採用100%植物製造的「Beyond Meat」未來肉所製成，主要成本有豌豆、甜菜根、椰子油等，吃起來媲美天然肉食。摩斯漢堡指出，兩款「未來肉漢堡」於每天10點半後限量供應，幾乎天天都被搶空一空。

▲▼摩斯漢堡 。（圖／資料照）

摩斯漢堡表示，「Beyond Meat」未來肉因食材供應不穩且價格較高，光一塊4盎司的漢堡排的成本就占了整個漢堡50%，因此幾乎沒有賺錢在賣，所以目前還是會採取限店且限量販售模式。至於101門市限定的「海陸饗宴珍珠堡」，目前也僅會在該店販售。

電子支付部分，摩斯漢堡目前僅能使用台新信用卡，但預計第四季會陸續導入更多家銀行，像是花旗、新光等，而四大電子票證和國際三大Pay，則得等到明年才有機會上線。另外，摩斯漢堡目前有268家門市，業者也期望於年底前能展店至280家。

▲▼麥當勞｢商品即享券｣ 。（圖／業者提供）

而麥當勞則看好台灣民眾對禮贈與購物的數位化需求持續提升，與電子票券商龍頭「Edenred宜睿智慧｣合作，首度推出｢商品即享券｣，28日在｢LINE酷券｣獨家登場，即日起消費者透過LINE PAY或LINE Points點數，在「LINE酷券｣就可選購或兌換商品，最高可享LINE Points點數5%回饋。

麥當勞指出，繼推出「點點卡｣後，再推出全新的電子商品券服務，｢商品即享券｣中除了有廣受喜愛的｢麥脆鷄腿｣、經典｢大麥克｣漢堡外，還有早餐｢豬肉滿福堡｣ 、McCafé 「特選那堤｣以及療癒系的｢蛋捲冰淇淋｣等。消費者只要出示手機上的條碼，即可掃描兌換餐點，過程快速又方便。

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