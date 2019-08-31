上海好市多開4小時停業！場內「偷吃、尿尿」亂象曝光…她目睹全程傻眼

▲原PO塞了2小時才進入賣場。（圖／翻攝微信）



記者鄒鎮宇／綜合報導

美式賣場好市多Costco27日在上海首次開幕，僅營業4小時就因現場太過混亂而緊急「暫停營業」。上海一名女網友拍下場內的亂象PO網，讓大家可以看見鮮食被亂丟、壽司被偷吃後放回等亂象，讓網友看完全都傻眼。

大陸一名網友「董小姐康樂」在微信上PO出好市多開幕第一天的場景，當她進入好市多前，車陣就排了700公尺的距離，想要進入好市多的停車場都需要排隊至少2個小時，「我的小白走500公尺，居然燒了一格油！」豈料，好市多內部的地面停車場竟是空的，許多位置被圍起沒做使用，讓她看得滿頭問號。

▲▼原PO將上海好市多內的亂象一一拍下。（圖／翻攝微信）



「人一多就有『奇葩』，能直接崩哭你！」當董小姐進入賣場後，發現裡面人山人海及購物車，賣場內塞得水洩不通，可以看見許多人將商品拿完後到處亂放，一般商品的咖啡機、玩偶及生鮮食品的雞胸肉、蔬菜、牛奶等，都被放在其他物品的架上及地上。

董小姐看到一名女工作人員抱著幾盒食物、臉非常臭，詢問後才得知原來有民眾直接將壽司盒打開，吃到僅剩6個就隨意亂丟，讓工作人員收拾的時候非常無奈，「被人吃了剩下這點」，原PO也感嘆「都2019年了，在上海，還有這種事情發生？！」

▲▼上海好市多內的亂象讓原PO直搖頭。（圖／翻攝微信）



「你以為這就結束了嗎？」董小姐心累地說，她看到最誇張的一幕，是一名大媽直接讓孩子在場內的垃圾桶尿尿，「還灑了一地，尿完又很淡定地繼續逛」，「隨地便溺似乎成了大型公共場所的頑疾，是不是要感謝沒出現拉粑粑（上大號）的」。

該文被轉至PTT、噗浪後，讓網友都非常傻眼，「上海算是中國水準算高的城市了吧...」、「笑到流眼淚」、「尿在垃圾桶太誇張」、「還好，跟台灣差不多」、「光看就覺得工作人員一定很痛苦」。