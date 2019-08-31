匝道口煞停！賓士伯瀟灑開車門…「掏出解放」後車叭翻　無懼眼神路人呆

▲原PO在台南捕捉到匝道停車尿尿阿北。（圖／翻攝自爆廢公社二館）

網搜小組／鄺郁庭報導

「阿伯你太厲害了！」一名男網友日前看到一幕，只見有阿伯開著一台黑色轎車，在交流道匝道口、雙白線道的雙線道正中間停車，接著下車「解放」。原PO表示，後方下交流道的車子不是狂按喇叭，就是緊急煞車，但不管後方多少車輛狂按喇叭，阿伯依然不動如山，讓原PO當場傻眼，「我佩服的五體投地。」

這位男網友在臉書《爆廢公社二館》貼出照片，只見這位老杯杯身穿紅色上衣，開著一輛黑色賓士車，但此時整台車就停在匝道口，駕駛阿伯則是開車門站在駕駛座旁尿尿，不過原PO角度剛好被車門擋到，並沒有拍到重點部位。

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原PO文中表示，「阿伯你太厲害了，居然在永康交流道下匝道口，還在雙白線道的雙線道正中間停了，就這樣瀟灑下車，驚天動地的掏出你的XX，就這樣尿了……」阿伯「如此不畏懼地眼神」更讓原PO直呼驚訝不已。

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▲阿伯啊……這樣很危險餒！（圖／翻攝自爆廢公社二館）

男網友接著形容當時的情形，「不管後方多少車輛狂按喇叭依然不動如山，有此泰山崩於前而面不改色的沉著冷靜，我佩服的五體投地～」說每個路過的人車，都看著阿伯提著「驕傲的大蟒蛇」，「不是哀嚎就是尖叫～厲害厲害！」至於後方也要下交流道的車輛，「後面車子不是狂按喇叭不然就是緊急煞車，可憐後面白色小貨車，被迫全程觀賞阿伯的驕傲～」

看到貼文和照片後，其他網友也超傻眼，紛紛留言，「整個道路都是他的行動廁所」、「真是夠了，不能到路邊嗎？馬路中央一隻獨秀」、「要酒測一下吧？太ㄎ一ㄤ了」、「我真的說不出話來了」、「阿北表示我擋不住了」、「太瓜張了啦，好歹也停路邊」、「一不小心就是最後一次尿尿了」、「這就是，我違規、你負責閃的概念。」

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