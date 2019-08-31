影／上海Costco迎首個周末　排隊3小時「像洗三溫暖」豬肉被搶翻

記者陳政錄／上海報導

Costco大陸首家門市27日於上海開幕後引起各方矚目。今（31日）迎來第一個周末，由於周邊江蘇、浙江一帶也有民眾前來，最多得排隊三個小時才能入場，天氣炎熱下排隊過程彷彿「三溫暖」，並出現零星退貨情況，且周末家庭消費客群增加，近期價格高漲的豬肉被搶翻，逛累了於賣場內「就地而坐」的現象也變多。

▲上海Costco迎來第一個周末，民眾最多得排3個小時才能入場，賣場9點才開門，有人早上5點就前來等候。（圖／記者陳政錄攝，下同）

美式會員制賣場布局大陸市場5年，今年8月27日開出首家上海閔行門市，並從亞太區總部台灣借調或派駐2、300名員工支援，但未料到民眾太過熱情，開幕當天四個小時因為「被擠爆」，在當地政府部門要求下暫停營業，並於隔日起改採限額2000人的總量管制。

▲排隊入場人潮。

在改採總量管制後，28、29、30日賣場內部秩序明顯較為改善，排隊人潮則多在上午的高峰後逐漸降低，不過在今天迎來首個假日後，上海周邊的嘗鮮民眾以及家庭式客戶增加，上午約11時，排隊最多3個小時才能入場，並從一樓開始排起後，經過重重關卡，包括悶熱的停車場、室內走道等。

不只如此，家庭客戶蜂擁，也使得豬肉等近期熱議的民生必需品被瘋搶。至於台灣民眾關注的「退貨」部分，在首個周末出現少量的退貨人流，多數是因為一時衝動購買後，發現自己並不需要，或是看錯價格。

▲上海Costco消費者搶購豬肉，導致賣場補貨速度跟不上。

值得注意的是，有位民眾是第一天開幕日就過來，參與爭搶低於市價「飛天茅台酒、五糧液」的消費者，今天卻拿著一瓶低價買到的五糧液前來退貨。他說，自己本來是要買後用於公務，「給單位報帳用的」，但後來發現不可行，只好拿過來退。

另在豬肉方面，由於去年起大陸爆發非洲豬瘟，蔓延全部31個省份，近期豬肉價格飆漲，更有地區祭出補貼政策。有大媽表示，現在外面一斤（大陸算法500公克）要價30多元人民幣等級的豬肉，這邊換算才20多元，高檔一點的部位「人家40多（人民幣），這裡30多」，很划算，在街坊鄰居口耳相傳下，特地前來購買。

據《ETtoday新聞雲》記者觀察，在採取總量管制後，儘管遇到周末，但賣場內部仍相對開幕日有秩序許多，惟周末家庭客戶增加，逛賣場時間長、用餐需求也高，在餐飲區座位撤出後，導致許多民眾用餐不便，更有民眾因此將Pizza帶回賣場內，尋找地方食用。

▼逛賣場時間久，民眾找到賣場內販售露營器材、庭院座椅的區域休息，更有人帶熟食的Pizza過來享用。