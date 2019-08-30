獨家限定！超商變身「24小時燒烤店」　小7開賣手工串燒、蜜汁雞排

▲小7開始販售手工串燒。（圖／記者曾婉婷攝）

記者曾婉婷／綜合報導

國內四大超商不僅提供多元服務，連推出的商品也越來越多樣化，甚至還販售各式美食小吃，像是刈包、碗粿、肉圓等，其中，小7看好消費者對於點心需求，日前於台北松山區的京佳門市導入「哈燒專櫃」，目前僅有一家做測試，主要販售手工串燒、燒烤商品，吸引不少消費者嘗鮮。

小7於7/29在松山區京佳門市導入「哈燒專櫃」，目前為區域測試販售，主要賣照燒雞肉串、蜜汁雞排、韓式泡菜牛肉捲、韓式風味雞腿、味噌地瓜豬肉串、黑胡椒豬肉捲等商品，價格帶約為40元～70元左右，24小時買得到，不僅滿足上班族、學生的正餐、點心需求，也提供宵夜另個選擇。

除了小7有販售手工串燒、燒烤商品外，其實OK超商則有在部分門市販售現炸炸雞，因採當日現烤當日販售，而且咬下還會噴汁，所以非常受到網友喜愛，甚至一天業績最高可成長40%，人氣爆棚。不僅炸雞銷量十分好，就連蛋塔也是被網友認為很美味。

OK超商指出，看準消夜、點心市場，日前還新推出「黃金翅包飯」，選用台灣土雞的鮮嫩肉質，內餡為滿滿的油飯，皮薄餡多，售價55元。

另外，全家則看好香腸是常出現在家中餐桌的庶民美食，特別推出4支香腸的大份量主菜「鐵支香腸便當」，售價99元，以國人熟悉的撲克牌遊戲中，若拿到4張一樣花色，台語即會稱之為「鐵支」進行命名，希望消費者打開便當、品嚐懷舊美食便當時，能有會心一笑的「圖文相符」感。