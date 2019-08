8旬失智阿嬤當起小7店員　女兒擔任首位客人開心收銀結帳

▲女兒樂當第一位客人,金英阿嬤開心為女兒收銀結帳。(圖/業者提供,下同)

記者曾婉婷/綜合報導

失智不等於失能,更不等於失去學習力與社會參與力!台北地區首家「幾點了咖啡館」於今天(30日)正式開幕營運,由4位平均80歲的失智長者擔任小7店員,值班時間為每周五的10點30分至11點30分,在門市店員陪伴協助下,不論是「歡迎光臨」與客人打招呼,或是整理商品排面、收銀結帳與煮咖啡等工作,都可以看見長者們的活力與笑容與學習改變力。

根據衛福部調查國內統計,在台灣65歲以上每13名就有1名失智長者,80歲以上每5名就有1名失智長者,研究亦指出參與社交活動有助於延緩失智,因此讓失智長者能有社會參與機會、學習機會甚至是圓工作夢機會的「幾點了咖啡館」也格具意義。

小7表示,自2017年首次與天主教中華聖母基金會攜手合作,推出友善失智長輩的超商店型,已媒合7家門市設置「幾點了咖啡館」,而京佳門市為全台第8家,目前已有31位失智長輩們加入「幾點了咖啡館」的行列,透過參與收銀接待顧客、沖泡咖啡等工作,逐漸重拾過往的能力,間接延緩失智情況,找回好久不見的自信與笑容。

而台北地區首家「幾點了咖啡館」就由4位平均80歲的失智長者擔任小7店員,包含僅國小畢業的84歲郭春阿嬤、不識字的81歲李金英阿嬤,還有78歲張麗晴阿嬤、77歲許周玉葉。其中,郭春阿嬤、金英阿嬤更在失智後,意外擁有人生第一份正式工作,找回好久不見的自信與笑容。

84歲輕度失智的郭春阿嬤,這輩子唯一一份工作就是家管,但失智後沒想到這輩子最熟悉也最擅長的料理三餐也都忘了怎麼煮,讓阿嬤備受打擊。因此,這次有機會參與「幾點了咖啡館」,讓她覺得十分新奇有趣,甚至還開心說:「可以來當店員真的很好,可以來學習真的很好!」甚至還秀出曾學過的英文問顧客說:「How are you?What do you want?」

▲在店員協助下,郭春阿嬤幫顧客煮咖啡。

至於81歲中度失智的李金英阿嬤,因不識字面對收銀機有點卻步,但在店員陪伴一一指引協助下,也試著操作收銀機與咖啡機,並帶著靦腆與燦爛笑容向顧客喊:「歡迎光臨!」而女兒也很感謝有這樣的計畫與機會,讓來自鄉下不識字的媽媽可以多些社會體驗,因此正式開幕營運的第一天,女兒還特別來擔任第一位客人讓媽媽結帳,給媽媽驚喜與鼓舞。

天主教中華聖母基金會執行長黎世宏表示,「幾點了咖啡館」是由天主教中華聖母基金會與7-ELEVEN共同建立,並協助各縣市團體一起推展,服務成立至今年已屆滿兩年,越來越多失智長輩們能透過這個計畫,不僅逐漸重拾過往的能力,也間接延緩失智情況,期望此成功經驗能複製到其他縣市,幫助更多失智者家庭。