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8旬失智阿嬤當起小7店員　女兒擔任首位客人開心收銀結帳

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▲▼ 台北地區首家「幾點了咖啡館」 。（圖／業者提供）

▲女兒樂當第一位客人，金英阿嬤開心為女兒收銀結帳。（圖／業者提供，下同）

記者曾婉婷／綜合報導

失智不等於失能，更不等於失去學習力與社會參與力！台北地區首家「幾點了咖啡館」於今天（30日）正式開幕營運，由4位平均80歲的失智長者擔任小7店員，值班時間為每周五的10點30分至11點30分，在門市店員陪伴協助下，不論是「歡迎光臨」與客人打招呼，或是整理商品排面、收銀結帳與煮咖啡等工作，都可以看見長者們的活力與笑容與學習改變力。

根據衛福部調查國內統計，在台灣65歲以上每13名就有1名失智長者，80歲以上每5名就有1名失智長者，研究亦指出參與社交活動有助於延緩失智，因此讓失智長者能有社會參與機會、學習機會甚至是圓工作夢機會的「幾點了咖啡館」也格具意義。

▲▼台北地區首家「幾點了咖啡館」 。（圖／業者提供）

小7表示，自2017年首次與天主教中華聖母基金會攜手合作，推出友善失智長輩的超商店型，已媒合7家門市設置「幾點了咖啡館」，而京佳門市為全台第8家，目前已有31位失智長輩們加入「幾點了咖啡館」的行列，透過參與收銀接待顧客、沖泡咖啡等工作，逐漸重拾過往的能力，間接延緩失智情況，找回好久不見的自信與笑容。

而台北地區首家「幾點了咖啡館」就由4位平均80歲的失智長者擔任小7店員，包含僅國小畢業的84歲郭春阿嬤、不識字的81歲李金英阿嬤，還有78歲張麗晴阿嬤、77歲許周玉葉。其中，郭春阿嬤、金英阿嬤更在失智後，意外擁有人生第一份正式工作，找回好久不見的自信與笑容。

84歲輕度失智的郭春阿嬤，這輩子唯一一份工作就是家管，但失智後沒想到這輩子最熟悉也最擅長的料理三餐也都忘了怎麼煮，讓阿嬤備受打擊。因此，這次有機會參與「幾點了咖啡館」，讓她覺得十分新奇有趣，甚至還開心說：「可以來當店員真的很好，可以來學習真的很好！」甚至還秀出曾學過的英文問顧客說：「How are you？What do you want？」

▲▼台北地區首家「幾點了咖啡館」 。（圖／業者提供）

▲在店員協助下，郭春阿嬤幫顧客煮咖啡。

至於81歲中度失智的李金英阿嬤，因不識字面對收銀機有點卻步，但在店員陪伴一一指引協助下，也試著操作收銀機與咖啡機，並帶著靦腆與燦爛笑容向顧客喊：「歡迎光臨！」而女兒也很感謝有這樣的計畫與機會，讓來自鄉下不識字的媽媽可以多些社會體驗，因此正式開幕營運的第一天，女兒還特別來擔任第一位客人讓媽媽結帳，給媽媽驚喜與鼓舞。

天主教中華聖母基金會執行長黎世宏表示，「幾點了咖啡館」是由天主教中華聖母基金會與7-ELEVEN共同建立，並協助各縣市團體一起推展，服務成立至今年已屆滿兩年，越來越多失智長輩們能透過這個計畫，不僅逐漸重拾過往的能力，也間接延緩失智情況，期望此成功經驗能複製到其他縣市，幫助更多失智者家庭。

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